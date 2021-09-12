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Сериалы для запойного просмотра: онлайн

Ничего не планируйте на этот вечер — и на следующий тоже. Потому что оторваться от просмотра этих увлекательных сериалов из нашей подборки практически невозможно!
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1
Бриджертоны
6.449
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
49 уже оценили
США/2020/1 ч. /16+
Смотреть за 599 р.
2Трейлеры
Лондонское высшее общество начала XIX века глазами могущественной семьи Бриджертон
2
Вавилон-Берлин
7.3101
оценка
IMDb8.4
Моя оценка
0
101 уже оценил
Германия/2017/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Детектив Гереон Рат раскрывает преступления в Германии в конце 1920-х годов
3
Бумажный дом
7.5798
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
798 уже оценили
Испания/2017/1 ч. 10 мин./16+
Смотреть за 599 р.
2Трейлеры1Рецензия
Необычная команда преступников пытается совершить величайшее ограбление в истории Испании
4
Расследование
8.315
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
15 уже оценили
Дания, Норвегия, Швеция/2020/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Датская полиция расследует исчезновение шведской журналистки в 2017 году в Копенгагене
5
Плохой доктор
7.812
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
12 уже оценили
США/2021/43 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Два хирурга и помощник прокурора ведут расследование против врача, который калечит своих пациентов
6
Убийство по Фрейду
6.956
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
56 уже оценили
Австрия, Великобритания/2019/1 ч. 30 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Ученик Зигмунда Фрейда помогает детективу в расследовании череды жестоких убийств на улицах Вены 1900-х годов
7
Охотник за разумом
7.8302
оценки
IMDb8.6
Моя оценка
0
302 уже оценили
США/2017/1 ч. /18+
Смотреть за 599 р.
5Трейлеры1Рецензия
Сериал Дэвида Финчера о работе агентов ФБР, специализирующихся на поимке маньяков
8
Ход королевы
8.21207
оценок
IMDb8.6
Моя оценка
0
1207 уже оценили
США/2020/55 мин./16+
Смотреть за 599 р.
2Трейлеры2Рецензии
В 50-е годы девушка из приюта обнаруживает у себя удивительный талант к шахматам
9
Мейр из Исттауна
7.8167
оценок
IMDb8.5
Моя оценка
0
167 уже оценили
США/2021/58 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Кейт Уинслет в роли детектива расследует загадочное убийство в маленьком городке Исттаун в Пенсильвании
10
Секс/Жизнь
6.540
оценок
IMDb5.3
Моя оценка
0
40 уже оценили
США/2021/47 мин./18+
Смотреть за 599 р.
1Трейлер
Сексуально неудовлетворенная жена заводит дневник для своих эротических фантазий, который случайно находит муж
11
Дрянь
7.9127
оценок
IMDb8.7
Моя оценка
0
127 уже оценили
Великобритания/2016/27 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Комедийный сериал о жизни обыкновенной англичанки, попадающей в нелепые, грустные и курьезные ситуации
12
Ведьмак
7.6836
оценок
IMDb8.2
Моя оценка
0
836 уже оценили
США, Польша/2019/50 мин./18+
Смотреть за 599 р.
8Трейлеры5Рецензии
Генри Кавилл меняет наряд Супермена на костюм охотника за духами в экранизации культовой серии книг про чародеев, сражающихся с опасными монстрами
13
Люпен
7.388
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
88 уже оценили
США, Франция/2021/48 мин./16+
Смотреть за 599 р.
4Трейлеры1Рецензия
Необычная современная интерпретация детективных романов Мориса Леблана о благородном воре Арсене Люпене в исполнении звезды «1+1» Омара Си
14
Прощай навсегда
7.242
оценки
IMDb8.0
Моя оценка
0
42 уже оценили
США/2019/30 мин./18+
Смотреть за 599 р.
3Трейлеры
Нервная вдова неожиданно находит чудаковатую подругу с темным прошлым
15
Сексуальное просвещение
7.8595
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
595 уже оценили
Великобритания/2019/45 мин./18+
Смотреть за 599 р.
6Трейлеры
Юный девственник, воспитанный мамой секс-терапевтом, открывает свою практику для решения подростковых проблем
16
Вдова
6.836
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
36 уже оценили
США/2019/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Кейт Бекинсейл в роли женщины, которая отправляется в опасное путешествие в Африку после того, как видит в новостях своего якобы усопшего мужа
17
Удивительная миссис Мэйзел
7.7189
оценок
IMDb8.7
Моя оценка
0
189 уже оценили
США/2017/57 мин./16+
Смотреть бесплатно
5Трейлеры
Действие сериала разворачивается в 1950-х годах в Нью-Йорке и рассказывает о домохозяйке, которая становится стендап-комиком
18
Тьма
7.9371
оценка
IMDb8.8
Моя оценка
0
371 уже оценил
Германия/2017/1 ч. /16+
Смотреть за 599 р.
10Трейлеры
В центре событий — расследование таинственного исчезновения двоих детей в маленьком немецком городке
19
Большая маленькая ложь
81725
оценок
IMDb8.5
Моя оценка
0
1725 уже оценили
США/2017/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
5Трейлеры3Рецензии
История нескольких матерей, которых играют Николь Кидман, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли, чьи дети учатся вместе в младшей школе небольшого калифорнийского городка
20
Очень странные дела
82751
оценка
IMDb8.7
Моя оценка
0
2751 уже оценил
США/2016/1 ч. /16+
Смотреть за 599 р.
15Трейлеры
Загадочное исчезновение 12-летнего мальчика навсегда меняет жизнь тихого провинциального городка
21
Вернуться к жизни
6.211
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
11 уже оценили
Великобритания/2019/30 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Мрачная комедия о женщине, которая возвращается в родной город после 18 лет, проведенных в тюрьме за убийство
22
Корона
8.1259
оценок
IMDb8.6
Моя оценка
0
259 уже оценили
США, Великобритания/2016/52 мин./12+
Смотреть за 599 р.
12Трейлеры2Рецензии
Биографический сериал об истории правления королевы Великобритании Елизаветы II и ее отношениях с премьер-министрами
23
Выжившие
5.844
оценки
Моя оценка
0
44 уже оценили
Россия/2021/48 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
В постапокалиптическом мире люди оказываются заражены вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон
24
Игра на выживание
7.71598
оценок
Моя оценка
0
1598 уже оценили
Россия/2020/52 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры15Рецензии
Участники реалити-шоу оказываются втянуты в серьезную и крайне опасную игру на выживание
25
Бортпроводница
6.423
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
23 уже оценили
США/2020/16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
После разгульной ночи стюардесса Кэсси Боуден просыпается в кровати с мертвым телом
26
Колл-Центр
7.31066
оценок
Моя оценка
0
1066 уже оценили
Россия/2020/52 мин./18+
Смотреть за 199 р.
1Трейлер2Рецензии
Телефонные террористы берут в заложники тринадцать сотрудников колл-центра «Интернет-магазина для взрослых»
27
Эпидемия
7.51313
оценок
Моя оценка
0
1313 уже оценили
Россия/2019/48 мин./16+
Смотреть за 199 р.
3Трейлеры4Рецензии
Экранизация романа Яны Вагнер об эпидемии, охватившей Россию и вынудившей героев бежать на уединенный остров в Карелии
28
Исповедь
7.334
оценки
IMDb7.6
Моя оценка
0
34 уже оценили
Великобритания/2019/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Чтобы поймать убийцу, старшему инспектору полиции приходится преступить закон
29
Темные начала
7359
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
359 уже оценили
США, Великобритания/2019/1 ч. /12+
Смотреть бесплатно
10Трейлеры
Джеймс МакЭвой в экранизации фэнтези-трилогии Филипа Пулмана о двух детях, которые отправляются в волшебное путешествие по параллельным вселенным
30
Перевал Дятлова
7.71614
оценок
Моя оценка
0
1614 уже оценили
Россия/2020/55 мин./16+
Смотреть за 199 р.
3Трейлеры11Рецензии
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