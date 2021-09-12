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Сериалы для запойного просмотра: онлайн
Ничего не планируйте на этот вечер — и на следующий тоже. Потому что оторваться от просмотра этих увлекательных сериалов из нашей подборки практически невозможно!
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1
Бриджертоны
6.4
49
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
49 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч.
/
16+
драма
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Лондонское высшее общество начала XIX века глазами могущественной семьи Бриджертон
2
Вавилон-Берлин
7.3
101
оценка
IMDb
8.4
Моя оценка
0
101 уже оценил
Германия
/
2017
/
45 мин.
/
16+
драма
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Детектив Гереон Рат раскрывает преступления в Германии в конце 1920-х годов
3
Бумажный дом
7.5
798
оценок
IMDb
8.3
Моя оценка
0
798 уже оценили
Испания
/
2017
/
1 ч. 10 мин.
/
16+
драма
боевик
криминал
триллер
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Необычная команда преступников пытается совершить величайшее ограбление в истории Испании
4
Расследование
8.3
15
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
15 уже оценили
Дания
,
Норвегия
,
Швеция
/
2020
/
45 мин.
/
16+
драма
криминал
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Датская полиция расследует исчезновение шведской журналистки в 2017 году в Копенгагене
5
Плохой доктор
7.8
12
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
12 уже оценили
США
/
2021
/
43 мин.
/
18+
драма
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Два хирурга и помощник прокурора ведут расследование против врача, который калечит своих пациентов
6
Убийство по Фрейду
6.9
56
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
56 уже оценили
Австрия
,
Великобритания
/
2019
/
1 ч. 30 мин.
/
16+
драма
криминал
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Ученик Зигмунда Фрейда помогает детективу в расследовании череды жестоких убийств на улицах Вены 1900-х годов
7
Охотник за разумом
7.8
302
оценки
IMDb
8.6
Моя оценка
0
302 уже оценили
США
/
2017
/
1 ч.
/
18+
драма
криминал
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
1
Рецензия
Сериал Дэвида Финчера о работе агентов ФБР, специализирующихся на поимке маньяков
8
Ход королевы
8.2
1207
оценок
IMDb
8.6
Моя оценка
0
1207 уже оценили
США
/
2020
/
55 мин.
/
16+
драма
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
2
Рецензии
В 50-е годы девушка из приюта обнаруживает у себя удивительный талант к шахматам
9
Мейр из Исттауна
7.8
167
оценок
IMDb
8.5
Моя оценка
0
167 уже оценили
США
/
2021
/
58 мин.
/
16+
драма
криминал
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Кейт Уинслет в роли детектива расследует загадочное убийство в маленьком городке Исттаун в Пенсильвании
10
Секс/Жизнь
6.5
40
оценок
IMDb
5.3
Моя оценка
0
40 уже оценили
США
/
2021
/
47 мин.
/
18+
драма
комедия
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сексуально неудовлетворенная жена заводит дневник для своих эротических фантазий, который случайно находит муж
11
Дрянь
7.9
127
оценок
IMDb
8.7
Моя оценка
0
127 уже оценили
Великобритания
/
2016
/
27 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Комедийный сериал о жизни обыкновенной англичанки, попадающей в нелепые, грустные и курьезные ситуации
12
Ведьмак
7.6
836
оценок
IMDb
8.2
Моя оценка
0
836 уже оценили
США
,
Польша
/
2019
/
50 мин.
/
18+
драма
фэнтези
боевик
приключения
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
8
Трейлеры
5
Рецензии
Генри Кавилл меняет наряд Супермена на костюм охотника за духами в экранизации культовой серии книг про чародеев, сражающихся с опасными монстрами
13
Люпен
7.3
88
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
88 уже оценили
США
,
Франция
/
2021
/
48 мин.
/
16+
драма
фантастика
криминал
детектив
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
1
Рецензия
Необычная современная интерпретация детективных романов Мориса Леблана о благородном воре Арсене Люпене в исполнении звезды «1+1» Омара Си
14
Прощай навсегда
7.2
42
оценки
IMDb
8.0
Моя оценка
0
42 уже оценили
США
/
2019
/
30 мин.
/
18+
комедия
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Нервная вдова неожиданно находит чудаковатую подругу с темным прошлым
15
Сексуальное просвещение
7.8
595
оценок
IMDb
8.3
Моя оценка
0
595 уже оценили
Великобритания
/
2019
/
45 мин.
/
18+
драма
комедия
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
6
Трейлеры
Юный девственник, воспитанный мамой секс-терапевтом, открывает свою практику для решения подростковых проблем
16
Вдова
6.8
36
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
36 уже оценили
США
/
2019
/
1 ч.
/
16+
драма
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Кейт Бекинсейл в роли женщины, которая отправляется в опасное путешествие в Африку после того, как видит в новостях своего якобы усопшего мужа
17
Удивительная миссис Мэйзел
7.7
189
оценок
IMDb
8.7
Моя оценка
0
189 уже оценили
США
/
2017
/
57 мин.
/
16+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
Действие сериала разворачивается в 1950-х годах в Нью-Йорке и рассказывает о домохозяйке, которая становится стендап-комиком
18
Тьма
7.9
371
оценка
IMDb
8.8
Моя оценка
0
371 уже оценил
Германия
/
2017
/
1 ч.
/
16+
триллер
детектив
мистика
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
10
Трейлеры
В центре событий — расследование таинственного исчезновения двоих детей в маленьком немецком городке
19
Большая маленькая ложь
8
1725
оценок
IMDb
8.5
Моя оценка
0
1725 уже оценили
США
/
2017
/
1 ч.
/
16+
драма
триллер
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
3
Рецензии
История нескольких матерей, которых играют Николь Кидман, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли, чьи дети учатся вместе в младшей школе небольшого калифорнийского городка
20
Очень странные дела
8
2751
оценка
IMDb
8.7
Моя оценка
0
2751 уже оценил
США
/
2016
/
1 ч.
/
16+
драма
триллер
мистика
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
15
Трейлеры
Загадочное исчезновение 12-летнего мальчика навсегда меняет жизнь тихого провинциального городка
21
Вернуться к жизни
6.2
11
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
11 уже оценили
Великобритания
/
2019
/
30 мин.
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Мрачная комедия о женщине, которая возвращается в родной город после 18 лет, проведенных в тюрьме за убийство
22
Корона
8.1
259
оценок
IMDb
8.6
Моя оценка
0
259 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2016
/
52 мин.
/
12+
драма
исторический
биография
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
12
Трейлеры
2
Рецензии
Биографический сериал об истории правления королевы Великобритании Елизаветы II и ее отношениях с премьер-министрами
23
Выжившие
5.8
44
оценки
Моя оценка
0
44 уже оценили
Россия
/
2021
/
48 мин.
/
18+
драма
триллер
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
В постапокалиптическом мире люди оказываются заражены вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон
24
Игра на выживание
7.7
1598
оценок
Моя оценка
0
1598 уже оценили
Россия
/
2020
/
52 мин.
/
18+
боевик
триллер
приключения
мистика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
15
Рецензии
Участники реалити-шоу оказываются втянуты в серьезную и крайне опасную игру на выживание
25
Бортпроводница
6.4
23
оценки
IMDb
7.1
Моя оценка
0
23 уже оценили
США
/
2020
/
16+
драма
комедия
триллер
мистика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
После разгульной ночи стюардесса Кэсси Боуден просыпается в кровати с мертвым телом
26
Колл-Центр
7.3
1066
оценок
Моя оценка
0
1066 уже оценили
Россия
/
2020
/
52 мин.
/
18+
драма
триллер
мистика
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Телефонные террористы берут в заложники тринадцать сотрудников колл-центра «Интернет-магазина для взрослых»
27
Эпидемия
7.5
1313
оценок
Моя оценка
0
1313 уже оценили
Россия
/
2019
/
48 мин.
/
16+
драма
фэнтези
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
4
Рецензии
Экранизация романа Яны Вагнер об эпидемии, охватившей Россию и вынудившей героев бежать на уединенный остров в Карелии
28
Исповедь
7.3
34
оценки
IMDb
7.6
Моя оценка
0
34 уже оценили
Великобритания
/
2019
/
45 мин.
/
16+
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Чтобы поймать убийцу, старшему инспектору полиции приходится преступить закон
29
Темные начала
7
359
оценок
IMDb
7.9
Моя оценка
0
359 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2019
/
1 ч.
/
12+
драма
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
10
Трейлеры
Джеймс МакЭвой в экранизации фэнтези-трилогии Филипа Пулмана о двух детях, которые отправляются в волшебное путешествие по параллельным вселенным
30
Перевал Дятлова
7.7
1614
оценок
Моя оценка
0
1614 уже оценили
Россия
/
2020
/
55 мин.
/
16+
драма
триллер
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
11
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