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Современные сериалы про космос: смотреть онлайн
Всегда мечтали увидеть Землю в иллюминаторе? Теперь это проще простого: выбирайте любой космический сериал из нашей подборки и наслаждайтесь. И никаких тренировок в центрифуге!
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1
5-я авеню
6.2
99
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
99 уже оценили
США
/
2020
/
45 мин.
/
16+
фантастика
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Бывалый капитан корабля пытается найти свое место в процветающей индустрии космического туризма
2
Космические войска
7.1
90
оценок
IMDb
6.8
Моя оценка
0
90 уже оценили
США
/
2020
/
30 мин.
/
16+
комедия
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Комедийный сериал о том, как американцы создают новый вид вооруженных сил — космические войска
3
Первые
6.1
54
оценки
IMDb
6.7
Моя оценка
0
54 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч.
/
16+
драма
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Шон Пенн в роли бывшего астронавта НАСА отправляется в первый пилотируемый полет на Марс с целью колонизировать Красную планету
4
Вдали
6.3
15
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
15 уже оценили
США
/
2020
/
50 мин.
/
16+
драма
фантастика
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Ради миссии на Марс астронавт Эмма Грин на три года покидает мужа и дочь-подростка
5
Черная материя
7.5
638
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
638 уже оценили
Канада
/
2015
/
1 ч.
/
16+
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Члены экипажа космического корабля, забывшие все во время странного сна, преодолевают опасности и пытаются выжить
6
Затерянные в космосе
7.2
72
оценки
IMDb
7.3
Моя оценка
0
72 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч.
/
16+
фантастика
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
Семья ученых по фамилии Робинсон отправляется в космос, чтобы колонизировать новую планету, но попадает в другое измерение
7
Орвилл
7.5
116
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
116 уже оценили
США
/
2017
/
1 ч.
/
16+
драма
фантастика
комедия
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
Приключения экипажа звездолета, бороздящего просторы Вселенной
8
Звездный путь: Дискавери
7.3
96
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
96 уже оценили
США
/
2017
/
1 ч.
/
12+
фантастика
боевик
приключения
Хочу посмотреть
8
Трейлеры
1
Рецензия
Шестой научно-фантастический телевизионный сериал культовой медиафраншизы
9
Марс
6.8
34
оценки
IMDb
7.5
Моя оценка
0
34 уже оценили
США
/
2016
/
1 ч.
/
12+
драма
фантастика
приключения
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2033 год. Интернациональная команда отправляется покорять Красную планету
10
Летящие сквозь ночь
5.9
37
оценок
IMDb
5.9
Моя оценка
0
37 уже оценили
США
/
2018
/
43 мин.
/
16+
драма
фантастика
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Группа космических исследователей отправляется на поиски таинственного инопланетного корабля
11
Звездный путь: Пикар
6.7
54
оценки
IMDb
7.5
Моя оценка
0
54 уже оценили
США
/
2020
/
45 мин.
/
16+
фантастика
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
Патрик Стюарт в роли постаревшего Жана-Люка Пикара через 20 лет после событий фильма «Звездный путь: Возмездие»
12
Пространство
8.5
851
оценка
IMDb
8.5
Моя оценка
0
851 уже оценил
США
/
2015
/
1 ч.
фантастика
детективный
Хочу посмотреть
8
Трейлеры
Детектив и капитан космического корабля бороздят Солнечную систему, расследуя исчезновение молодой женщины
13
Вознесение
6.9
160
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
160 уже оценили
США
/
2014
/
40 мин.
/
16+
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
После убийства молодой девушки пассажиры космического корабля, совершающего столетнее путешествие, задаются вопросом об истинной цели их миссии
14
Парни что надо
IMDb
6.7
Моя оценка
0
1 уже оценил
США
/
2020
/
1 ч.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Многосерийная экранизация романа Тома Вулфа о космической гонке США и СССР
15
Ради всего человечества
6.1
14
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
14 уже оценили
США
/
2019
/
1 ч.
/
16+
фантастика
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Сериал рассказывает о том, каким был бы наш мир, если бы космическая гонка никогда не заканчивалась
16
Звездные врата: Вселенная
7.8
707
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
707 уже оценили
США
,
Канада
/
2009
/
43 мин.
/
12+
драма
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Группа научных исследователей путешествует на межгалактическом корабле
17
Иная жизнь
5.4
22
оценки
IMDb
5.0
Моя оценка
0
22 уже оценили
США
/
2019
/
42 мин.
/
16+
драма
фантастика
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Женщина-астронавт возглавляет команду космических исследователей, которые отправляются на поиски разумной жизни на других планетах
18
Киллджойс
7.3
147
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
147 уже оценили
Канада
/
2015
/
1 ч.
/
16+
фантастика
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
Межпланетные служители правопорядка стоят на страже закона, выполняя опасные задания
19
За пределами
6.9
720
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
720 уже оценили
США
/
2014
/
42 мин.
/
12+
драма
фантастика
триллер
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Футуристический триллер о женщине-астронавте, которая возвращается на Землю после космической экспедиции
20
Притяжению вопреки
7.4
46
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
46 уже оценили
США
,
Германия
,
Канада
,
Великобритания
/
2009
/
1 ч.
/
12+
драма
фантастика
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Научно-фантастический сериал про астронавтов, которым предстоит прожить в космосе шесть лет
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