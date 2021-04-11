11 Звездный путь: Пикар 6.7 54

оценки IMDb7.5 Моя оценка 0 54 уже оценили США / 2020 / 45 мин. / 16+ фантастика Хочу посмотреть 4 Трейлеры Патрик Стюарт в роли постаревшего Жана-Люка Пикара через 20 лет после событий фильма «Звездный путь: Возмездие»

12 Пространство 8.5 851

оценка IMDb8.5 Моя оценка 0 851 уже оценил США / 2015 / 1 ч. фантастика детективный Хочу посмотреть 8 Трейлеры Детектив и капитан космического корабля бороздят Солнечную систему, расследуя исчезновение молодой женщины

13 Вознесение 6.9 160

оценок IMDb7.2 Моя оценка 0 160 уже оценили США / 2014 / 40 мин. / 16+ фантастика Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер После убийства молодой девушки пассажиры космического корабля, совершающего столетнее путешествие, задаются вопросом об истинной цели их миссии

14 Парни что надо IMDb6.7 Моя оценка 0 1 уже оценил США / 2020 / 1 ч. / 16+ драма Хочу посмотреть 1 Трейлер Многосерийная экранизация романа Тома Вулфа о космической гонке США и СССР

15 Ради всего человечества 6.1 14

оценок IMDb7.7 Моя оценка 0 14 уже оценили США / 2019 / 1 ч. / 16+ фантастика Хочу посмотреть 3 Трейлеры Сериал рассказывает о том, каким был бы наш мир, если бы космическая гонка никогда не заканчивалась

17 Иная жизнь 5.4 22

оценки IMDb5.0 Моя оценка 0 22 уже оценили США / 2019 / 42 мин. / 16+ драма фантастика Хочу посмотреть 1 Трейлер Женщина-астронавт возглавляет команду космических исследователей, которые отправляются на поиски разумной жизни на других планетах

18 Киллджойс 7.3 147

оценок IMDb7.2 Моя оценка 0 147 уже оценили Канада / 2015 / 1 ч. / 16+ фантастика Хочу посмотреть 5 Трейлеры Межпланетные служители правопорядка стоят на страже закона, выполняя опасные задания