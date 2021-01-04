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Кино Mail.ru
Подборки
Необычные и неочевидные сериалы последних лет: смотреть онлайн
Если вам кажется, что вы посмотрели уже все сериалы на свете, мы готовы удивить вас подборкой отличных шоу последних лет, о которых вы, быть может, даже и не слышали
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1
Дьяволы
IMDb
7.0
Моя оценка
0
4 уже оценили
Италия
/
2020
/
55 мин.
/
16+
драма
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Группа трейдеров международного инвестиционного банка обнаруживает мировой финансовый заговор
2
30 сребреников
IMDb
7.2
Моя оценка
0
4 уже оценили
Испания
/
2020
/
1 ч.
/
18+
фантастика
ужасы
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Священник-экзорцист расследует паранормальные явления, охватившие маленький испанский городок
3
Южный ветер. Возвращение
Моя оценка
0
8 уже оценили
Сербия
/
2020
/
50 мин.
/
16+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сериал о тайном криминальном мире Белграда
4
Личность
IMDb
9.1
Моя оценка
0
Турция
/
2018
/
1 ч. 5 мин.
/
16+
драма
криминал
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Криминальная драма о пожилом мужчине с болезнью Альцгеймера, который решается на убийство
5
Допрос
IMDb
7.0
Моя оценка
0
8 уже оценили
Дания
/
2019
/
30 мин.
/
16+
драма
криминал
мистика
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Бьорн расследует убийство своей дочери, хотя все вокруг считают, что она покончила жизнь самоубийством
6
Медвежий угол
IMDb
7.2
Моя оценка
0
1 уже оценил
Швеция
/
2020
/
1 ч.
/
16+
драма
криминал
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Мрачная скандинавская драма про изнасилование в провинциальном городке
7
Видагу Палас
IMDb
7.1
Моя оценка
0
1 уже оценил
Испания
,
Португалия
/
2017
/
50 мин.
/
16+
драма
исторический
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Романтическая история любви девушки и юноши из разных социальных слоев
8
Хроника эпидемии
8.2
25
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
25 уже оценили
Канада
/
2020
/
45 мин.
драма
триллер
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Драматический триллер о медиках, которые пытаются сдерживать эпидемию опасного вируса, поражающего органы дыхания
9
Пикник у Висячей скалы
6.2
24
оценки
IMDb
6.1
Моя оценка
0
24 уже оценили
Австралия
/
2018
/
1 ч.
/
16+
драма
приключения
детективный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Три школьницы бесследно исчезают в День Святого Валентина в 1900 году
10
В неведении
IMDb
7.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
Чешская Республика
/
2019
/
1 ч.
/
18+
драма
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Шпионская драма о роли обычной женщины в чешской «бархатной революции»
11
Топ дог
IMDb
7.4
Моя оценка
0
2 уже оценили
Швеция
/
2020
/
45 мин.
/
16+
криминал
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Эмили и Тедди объединяют силы, чтобы найти важного клиента одной юридической фирмы
12
Годы
7.2
66
оценок
IMDb
8.3
Моя оценка
0
66 уже оценили
Великобритания
/
2019
/
1 ч.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Драма-антиутопия о недалеком будущем, в котором героиня делает политическую карьеру в новом строящемся мире
13
Мэри и Майк
IMDb
8.2
Моя оценка
0
9 уже оценили
Аргентина
,
Чили
/
2018
/
45 мин.
/
18+
драма
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Образцовые супруги Мэри и Майк ведут двойную жизнь и работают агентами секретной полиции Аугусто Пиночета
14
Ку'дамм 56
IMDb
7.6
Моя оценка
0
2 уже оценили
Германия
/
2016
/
1 ч. 30 мин.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Берлин, 1956 год. Героиня сериала, открывшая для себя рок-музыку, борется с условностями своего времени
15
Ку'дамм 59
IMDb
7.8
Моя оценка
0
Германия
/
2018
/
1 ч. 30 мин.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Продолжение ретро-драмы «Ку'дамм 56» про жизнь семейства Шеллак в Западном Берлине конца 50-х
16
Пришельцы из прошлого
IMDb
7.8
Моя оценка
0
Норвегия
/
2019
/
45 мин.
/
16+
драма
фантастика
криминал
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
По необъяснимым причинам в современном мире начинают появляться викинги, жившие столетия назад
17
Агнцы божьи
IMDb
7.4
Моя оценка
0
2 уже оценили
Австралия
/
2019
/
54 мин.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Молодой священник приезжает в уединенный монастырь на скале и навсегда меняет свою судьбу и жизни трех монахинь, живущих там
18
Отель «Дель Луна»
7
17
оценок
IMDb
8.3
Моя оценка
0
17 уже оценили
Южная Корея
/
2019
/
1 ч. 20 мин.
/
16+
драма
мелодрама
фэнтези
ужасы
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Фантастическая дорама о персонале старого отеля, клиентами которого являются призраки
19
День
IMDb
8.4
Моя оценка
0
2 уже оценили
Бельгия
/
2018
/
1 ч.
/
16+
драма
боевик
криминал
триллер
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Преступники захватывают заложников в небольшом бельгийском банке
20
Ворон
9.2
27
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
27 уже оценили
Турция
/
2019
/
2 ч.
/
12+
драма
мелодрама
боевик
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Молодой человек возвращается в родной Стамбул, чтобы отомстить за отца, который был предан и погиб 20 лет назад
21
Восемь дней
7
21
оценка
IMDb
6.7
Моя оценка
0
21 уже оценил
Германия
/
2019
/
55 мин.
/
16+
драма
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Апокалиптическая драма о немецкой семье, которая ждет приближения к Земле гигантского астероида
22
Убийство по Фрейду
IMDb
7.4
Моя оценка
0
8 уже оценили
Австрия
,
Великобритания
/
2019
/
1 ч. 30 мин.
/
16+
драма
криминал
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Ученик Зигмунда Фрейда помогает детективу в расследовании череды жестоких убийств на улицах Вены 1900-х годов
23
НольНольНоль
7.6
39
оценок
IMDb
8.2
Моя оценка
0
39 уже оценили
Италия
/
2019
/
1 ч.
/
16+
драма
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Экранизация одноименного бестселлера Роберто Савиано о контрабанде кокаина из Южной Америки в Европу
24
Обвиняемый
8
39
оценок
IMDb
7.0
Моя оценка
0
39 уже оценили
Испания
/
2018
/
1 ч. 15 мин.
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Мужчина возвращается в родной городок, где шесть лет назад пропала его возлюбленная
25
Чума
7.6
39
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
39 уже оценили
Испания
/
2018
/
50 мин.
/
16+
драма
боевик
криминал
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Осужденный инквизицией издатель запрещенных книг расследует убийства, совершенные в разгар эпидемии чумы
26
Стелла Блумквист
7.4
23
оценки
IMDb
6.8
Моя оценка
0
23 уже оценили
Исландия
/
2017
/
45 мин.
/
18+
драма
криминал
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Беспринципный адвокат Стелла Блумквист берется за дело молодого парня, втянутого в коррупционный скандал
27
Стокгольмский реквием
8.4
16
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
16 уже оценили
Бельгия
,
Германия
,
Швеция
/
2018
/
45 мин.
драма
криминал
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Детективный триллер о трудовых буднях сотрудников отдела специальных расследований Стокгольма
28
Четыре сезона в Гаване
7.9
15
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
15 уже оценили
Испания
,
Куба
/
2016
/
1 ч. 30 мин.
/
16+
драма
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Герой расследует запутанные преступления в Гаване
29
Без гроша
IMDb
8.3
Моя оценка
0
10 уже оценили
Великобритания
/
2019
/
43 мин.
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
Комедийный сериал о неразлучных друзьях, которые совершают мелкие преступления в небольшом британском городе
30
За и против
IMDb
7.4
Моя оценка
0
8 уже оценили
Дания
/
2018
/
44 мин.
/
16+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Законопослушные и добропорядочные супруги Эрик и Нина вынуждены вернуться в мир криминала, где когда-то они считались лучшими мошенниками страны
31
Баухаус — новая эра
IMDb
7.4
Моя оценка
0
3 уже оценили
Германия
/
2019
/
45 мин.
/
16+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
История создания знаменитой немецкой школы строительства и художественного конструирования Баухаус и его основателя Вальтера Гропиуса
32
Нефтяная игла
IMDb
7.4
Моя оценка
0
8 уже оценили
Норвегия
/
2018
/
1 ч.
/
16+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Комедийный сериал про самый богатый в мире пенсионный фонд
33
Все грехи
IMDb
7.3
Моя оценка
0
2 уже оценили
Финляндия
/
2019
/
45 мин.
драма
криминал
детективный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Детектив расследует убийства в родном городе, откуда ему пришлось сбежать десять лет назад
34
Плохие банки
IMDb
8.0
Моя оценка
0
2 уже оценили
Германия
,
Люксембург
/
2018
/
52 мин.
/
16+
драма
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Амбициозной девушке Яне приходится многим пожертвовать ради карьеры в инвестиционной компании
35
Миссис Уилсон
7.5
13
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
13 уже оценили
Великобритания
/
2018
драма
детективный
биография
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
После смерти мужа-писателя Элисон Уилсон узнает, что ее супруг на самом деле был секретным агентом
36
Кровь
IMDb
7.1
Моя оценка
0
1 уже оценил
Ирландия
/
2018
/
1 ч.
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Девушка возвращается в отчий дом после внезапной смерти матери и подозревает, что виноват вовсе не несчастный случай
37
Повар императора
IMDb
8.5
Моя оценка
0
2 уже оценили
Япония
/
2015
/
54 мин.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Мини-сериал о молодом парне, жизнь которого изменилась после того, как он попробовал мясную котлету
38
Молодые и перспективные
IMDb
7.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
Норвегия
/
2015
/
30 мин.
/
16+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Три амбициозные и решительные подруги ищут любовь и свое место в мире
39
На крючке
IMDb
7.6
Моя оценка
0
9 уже оценили
Финляндия
/
2015
/
48 мин.
/
16+
драма
криминал
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Криминальный триллер про детектива, который расследует связанные с наркотиками дела во многом благодаря своей возлюбленной-наркоманке
40
Обет на крови
IMDb
7.8
Моя оценка
0
6 уже оценили
Нидерланды
/
2017
/
45 мин.
/
16+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сотрудник налоговой службы случайно становится другом только что вышедшего из тюрьмы опасного преступника
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