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Необычные и неочевидные сериалы последних лет: смотреть онлайн

Если вам кажется, что вы посмотрели уже все сериалы на свете, мы готовы удивить вас подборкой отличных шоу последних лет, о которых вы, быть может, даже и не слышали
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Дьяволы
IMDb7.0
Моя оценка
0
4 уже оценили
Италия/2020/55 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Группа трейдеров международного инвестиционного банка обнаруживает мировой финансовый заговор
2
30 сребреников
IMDb7.2
Моя оценка
0
4 уже оценили
Испания/2020/1 ч. /18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Священник-экзорцист расследует паранормальные явления, охватившие маленький испанский городок
3
Южный ветер. Возвращение
Моя оценка
0
8 уже оценили
Сербия/2020/50 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Сериал о тайном криминальном мире Белграда
4
Личность
IMDb9.1
Моя оценка
0
Турция/2018/1 ч. 5 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Криминальная драма о пожилом мужчине с болезнью Альцгеймера, который решается на убийство
5
Допрос
IMDb7.0
Моя оценка
0
8 уже оценили
Дания/2019/30 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Бьорн расследует убийство своей дочери, хотя все вокруг считают, что она покончила жизнь самоубийством
6
Медвежий угол
IMDb7.2
Моя оценка
0
1 уже оценил
Швеция/2020/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Мрачная скандинавская драма про изнасилование в провинциальном городке
7
Видагу Палас
IMDb7.1
Моя оценка
0
1 уже оценил
Испания, Португалия/2017/50 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Романтическая история любви девушки и юноши из разных социальных слоев
8
Хроника эпидемии
8.225
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
25 уже оценили
Канада/2020/45 мин.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Драматический триллер о медиках, которые пытаются сдерживать эпидемию опасного вируса, поражающего органы дыхания
9
Пикник у Висячей скалы
6.224
оценки
IMDb6.1
Моя оценка
0
24 уже оценили
Австралия/2018/1 ч. /16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Три школьницы бесследно исчезают в День Святого Валентина в 1900 году
10
В неведении
IMDb7.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
Чешская Республика/2019/1 ч. /18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Шпионская драма о роли обычной женщины в чешской «бархатной революции»
11
Топ дог
IMDb7.4
Моя оценка
0
2 уже оценили
Швеция/2020/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Эмили и Тедди объединяют силы, чтобы найти важного клиента одной юридической фирмы
12
Годы
7.266
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
66 уже оценили
Великобритания/2019/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Драма-антиутопия о недалеком будущем, в котором героиня делает политическую карьеру в новом строящемся мире
13
Мэри и Майк
IMDb8.2
Моя оценка
0
9 уже оценили
Аргентина, Чили/2018/45 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Образцовые супруги Мэри и Майк ведут двойную жизнь и работают агентами секретной полиции Аугусто Пиночета
14
Ку'дамм 56
IMDb7.6
Моя оценка
0
2 уже оценили
Германия/2016/1 ч. 30 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Берлин, 1956 год. Героиня сериала, открывшая для себя рок-музыку, борется с условностями своего времени
15
Ку'дамм 59
IMDb7.8
Моя оценка
0
Германия/2018/1 ч. 30 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Продолжение ретро-драмы «Ку'дамм 56» про жизнь семейства Шеллак в Западном Берлине конца 50-х
16
Пришельцы из прошлого
IMDb7.8
Моя оценка
0
Норвегия/2019/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
По необъяснимым причинам в современном мире начинают появляться викинги, жившие столетия назад
17
Агнцы божьи
IMDb7.4
Моя оценка
0
2 уже оценили
Австралия/2019/54 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Молодой священник приезжает в уединенный монастырь на скале и навсегда меняет свою судьбу и жизни трех монахинь, живущих там
18
Отель «Дель Луна»
717
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
17 уже оценили
Южная Корея/2019/1 ч. 20 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Фантастическая дорама о персонале старого отеля, клиентами которого являются призраки
19
День
IMDb8.4
Моя оценка
0
2 уже оценили
Бельгия/2018/1 ч. /16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Преступники захватывают заложников в небольшом бельгийском банке
20
Ворон
9.227
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
27 уже оценили
Турция/2019/2 ч. /12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Молодой человек возвращается в родной Стамбул, чтобы отомстить за отца, который был предан и погиб 20 лет назад
21
Восемь дней
721
оценка
IMDb6.7
Моя оценка
0
21 уже оценил
Германия/2019/55 мин./16+
Смотреть бесплатно
Апокалиптическая драма о немецкой семье, которая ждет приближения к Земле гигантского астероида
22
Убийство по Фрейду
IMDb7.4
Моя оценка
0
8 уже оценили
Австрия, Великобритания/2019/1 ч. 30 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Ученик Зигмунда Фрейда помогает детективу в расследовании череды жестоких убийств на улицах Вены 1900-х годов
23
НольНольНоль
7.639
оценок
IMDb8.2
Моя оценка
0
39 уже оценили
Италия/2019/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Экранизация одноименного бестселлера Роберто Савиано о контрабанде кокаина из Южной Америки в Европу
24
Обвиняемый
839
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
39 уже оценили
Испания/2018/1 ч. 15 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Мужчина возвращается в родной городок, где шесть лет назад пропала его возлюбленная
25
Чума
7.639
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
39 уже оценили
Испания/2018/50 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Осужденный инквизицией издатель запрещенных книг расследует убийства, совершенные в разгар эпидемии чумы
26
Стелла Блумквист
7.423
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
23 уже оценили
Исландия/2017/45 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Беспринципный адвокат Стелла Блумквист берется за дело молодого парня, втянутого в коррупционный скандал
27
Стокгольмский реквием
8.416
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
16 уже оценили
Бельгия, Германия, Швеция/2018/45 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Детективный триллер о трудовых буднях сотрудников отдела специальных расследований Стокгольма
28
Четыре сезона в Гаване
7.915
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
15 уже оценили
Испания, Куба/2016/1 ч. 30 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Герой расследует запутанные преступления в Гаване
29
Без гроша
IMDb8.3
Моя оценка
0
10 уже оценили
Великобритания/2019/43 мин.
Смотреть за 1 р.
Комедийный сериал о неразлучных друзьях, которые совершают мелкие преступления в небольшом британском городе
30
За и против
IMDb7.4
Моя оценка
0
8 уже оценили
Дания/2018/44 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Законопослушные и добропорядочные супруги Эрик и Нина вынуждены вернуться в мир криминала, где когда-то они считались лучшими мошенниками страны
31
Баухаус — новая эра
IMDb7.4
Моя оценка
0
3 уже оценили
Германия/2019/45 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
История создания знаменитой немецкой школы строительства и художественного конструирования Баухаус и его основателя Вальтера Гропиуса
32
Нефтяная игла
IMDb7.4
Моя оценка
0
8 уже оценили
Норвегия/2018/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Комедийный сериал про самый богатый в мире пенсионный фонд
33
Все грехи
IMDb7.3
Моя оценка
0
2 уже оценили
Финляндия/2019/45 мин.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Детектив расследует убийства в родном городе, откуда ему пришлось сбежать десять лет назад
34
Плохие банки
IMDb8.0
Моя оценка
0
2 уже оценили
Германия, Люксембург/2018/52 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Амбициозной девушке Яне приходится многим пожертвовать ради карьеры в инвестиционной компании
35
Миссис Уилсон
7.513
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
13 уже оценили
Великобритания/2018
Смотреть бесплатно
1Трейлер
После смерти мужа-писателя Элисон Уилсон узнает, что ее супруг на самом деле был секретным агентом
36
Кровь
IMDb7.1
Моя оценка
0
1 уже оценил
Ирландия/2018/1 ч.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Девушка возвращается в отчий дом после внезапной смерти матери и подозревает, что виноват вовсе не несчастный случай
37
Повар императора
IMDb8.5
Моя оценка
0
2 уже оценили
Япония/2015/54 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Мини-сериал о молодом парне, жизнь которого изменилась после того, как он попробовал мясную котлету
38
Молодые и перспективные
IMDb7.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
Норвегия/2015/30 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Три амбициозные и решительные подруги ищут любовь и свое место в мире
39
На крючке
IMDb7.6
Моя оценка
0
9 уже оценили
Финляндия/2015/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Криминальный триллер про детектива, который расследует связанные с наркотиками дела во многом благодаря своей возлюбленной-наркоманке
40
Обет на крови
IMDb7.8
Моя оценка
0
6 уже оценили
Нидерланды/2017/45 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Сотрудник налоговой службы случайно становится другом только что вышедшего из тюрьмы опасного преступника
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