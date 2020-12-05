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Необычные сериалы комедии смотреть онлайн
Чудаковатые герои, нетипичные истории и шутки, понятные не каждому, — в подборке эксцентричных комедийных сериалов для ценителей оригинального юмора
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1
Успеть за две недели
6.5
15
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
15 уже оценили
Великобритания
/
2020
/
16+
комедия
криминал
приключения
Смотреть бесплатно
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1
Трейлер
С огромной сумкой краденых денег молодая неудачница Ким скрывается от полиции и гангстеров, решительно настроенных ее убить
2
Чума!
5.5
72
оценки
Моя оценка
0
72 уже оценили
Россия
/
2020
/
17 мин.
/
18+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Сериал о жителях средневекового вымышленного городка Нищбург, запертых во время эпидемии чумы в замке
3
Реальные упыри
7.1
41
оценка
IMDb
8.5
Моя оценка
0
41 уже оценил
США
/
2019
/
30 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
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5
Трейлеры
1
Рецензия
Телевизионный ремейк комедии 2014 года про трех древних вампиров, пытающихся найти общий язык друг с другом и с современным миром
4
Дрянь
7.9
67
оценок
IMDb
8.7
Моя оценка
0
67 уже оценили
Великобритания
/
2016
/
27 мин.
/
16+
комедия
Смотреть за 299 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
История жизни обыкновенной англичанки
5
Форс-мажор
7.1
158
оценок
Моя оценка
0
158 уже оценили
Россия
/
2019
/
42 мин.
/
16+
комедия
криминал
Смотреть за 1 р.
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1
Трейлер
Криминальная комедия о медбрате, вынужденном стать главой мафиозного клана
6
Барри
7.1
47
оценок
IMDb
8.3
Моя оценка
0
47 уже оценили
США
/
2018
/
30 мин.
/
16+
комедия
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Билл Хейдер в роли наемного убийцы, который решает стать актером
7
Опасные мамочки
4.7
11
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
11 уже оценили
Испания
/
2019
/
1 ч. 10 мин.
/
18+
комедия
криминал
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Четыре женщины решают скрыть смерть пятой участницы домашней демонстрации кухонного комбайна
8
Все еще мертвы
IMDb
6.9
Моя оценка
0
3 уже оценили
Германия
,
Ирландия
,
Канада
/
2020
/
45 мин.
/
16+
комедия
криминал
детективный
Смотреть бесплатно
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1
Трейлер
Дублинский фотограф, специализирующийся на посмертных снимках, затевает собственное расследование причин смерти фотографируемых
9
Училки в законе
4.7
55
оценок
Моя оценка
0
55 уже оценили
Россия
/
2020
/
52 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
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Несколько учительниц средней школы берутся за восстановление справедливости в родном Благовещенске
10
Почему женщины убивают
8.3
495
оценок
IMDb
8.3
Моя оценка
0
495 уже оценили
США
/
2019
/
52 мин.
/
16+
драма
комедия
криминал
Смотреть бесплатно
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2
Трейлеры
Черная комедий про трех женщин из разных десятилетий, столкнувшихся с мужской изменой
11
Киллерши
IMDb
5.0
Моя оценка
0
2 уже оценили
Великобритания
/
2020
/
30 мин.
/
16+
комедия
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Комедийный сериал о дуэте наемных убийц, которые проваливают один заказ за другим
12
Эш против Зловещих мертвецов
7.3
523
оценки
IMDb
8.4
Моя оценка
0
523 уже оценили
США
/
2015
/
30 мин.
/
18+
комедия
боевик
ужасы
Смотреть за 349 р.
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5
Трейлеры
2
Рецензии
Многосерийный сиквел культового хоррора Сэма Рэйми «Зловещие мертвецы»
13
Тупицы
6.3
63
оценки
IMDb
6.8
Моя оценка
0
63 уже оценили
Великобритания
/
2016
/
25 мин.
/
16+
комедия
криминал
триллер
Смотреть бесплатно
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2
Трейлеры
Черная комедия о приключениях двух подруг, которые попадают под программу защиты свидетелей
14
Благородные мошенники
4.9
37
оценок
IMDb
8.4
Моя оценка
0
37 уже оценили
Мексика
/
2008
/
50 мин.
/
16+
комедия
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2
Трейлеры
Герои сериала помогают простым людям восстановить справедливость
15
Хард
IMDb
7.1
Моя оценка
0
8 уже оценили
Франция
/
2008
/
26 мин.
/
18+
комедия
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После смерти мужа бывший юрист Софи получает в наследство порнобизнес, который терпит серьезные убытки
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