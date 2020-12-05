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Необычные сериалы комедии смотреть онлайн

Чудаковатые герои, нетипичные истории и шутки, понятные не каждому, — в подборке эксцентричных комедийных сериалов для ценителей оригинального юмора
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Успеть за две недели
6.515
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
15 уже оценили
Великобритания/2020/16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
С огромной сумкой краденых денег молодая неудачница Ким скрывается от полиции и гангстеров, решительно настроенных ее убить
2
Чума!
5.572
оценки
Моя оценка
0
72 уже оценили
Россия/2020/17 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Сериал о жителях средневекового вымышленного городка Нищбург, запертых во время эпидемии чумы в замке
3
Реальные упыри
7.141
оценка
IMDb8.5
Моя оценка
0
41 уже оценил
США/2019/30 мин./16+
Смотреть бесплатно
5Трейлеры1Рецензия
Телевизионный ремейк комедии 2014 года про трех древних вампиров, пытающихся найти общий язык друг с другом и с современным миром
4
Дрянь
7.967
оценок
IMDb8.7
Моя оценка
0
67 уже оценили
Великобритания/2016/27 мин./16+
Смотреть за 299 р.
1Трейлер
История жизни обыкновенной англичанки
5
Форс-мажор
7.1158
оценок
Моя оценка
0
158 уже оценили
Россия/2019/42 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Криминальная комедия о медбрате, вынужденном стать главой мафиозного клана
6
Барри
7.147
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
47 уже оценили
США/2018/30 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Билл Хейдер в роли наемного убийцы, который решает стать актером
7
Опасные мамочки
4.711
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
11 уже оценили
Испания/2019/1 ч. 10 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Четыре женщины решают скрыть смерть пятой участницы домашней демонстрации кухонного комбайна
8
Все еще мертвы
IMDb6.9
Моя оценка
0
3 уже оценили
Германия, Ирландия, Канада/2020/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Дублинский фотограф, специализирующийся на посмертных снимках, затевает собственное расследование причин смерти фотографируемых
9
Училки в законе
4.755
оценок
Моя оценка
0
55 уже оценили
Россия/2020/52 мин./16+
Смотреть бесплатно
Несколько учительниц средней школы берутся за восстановление справедливости в родном Благовещенске
10
Почему женщины убивают
8.3495
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
495 уже оценили
США/2019/52 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Черная комедий про трех женщин из разных десятилетий, столкнувшихся с мужской изменой
11
Киллерши
IMDb5.0
Моя оценка
0
2 уже оценили
Великобритания/2020/30 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Комедийный сериал о дуэте наемных убийц, которые проваливают один заказ за другим
12
Эш против Зловещих мертвецов
7.3523
оценки
IMDb8.4
Моя оценка
0
523 уже оценили
США/2015/30 мин./18+
Смотреть за 349 р.
5Трейлеры2Рецензии
Многосерийный сиквел культового хоррора Сэма Рэйми «Зловещие мертвецы»
13
Тупицы
6.363
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
63 уже оценили
Великобритания/2016/25 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Черная комедия о приключениях двух подруг, которые попадают под программу защиты свидетелей
14
Благородные мошенники
4.937
оценок
IMDb8.4
Моя оценка
0
37 уже оценили
Мексика/2008/50 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Герои сериала помогают простым людям восстановить справедливость
15
Хард
IMDb7.1
Моя оценка
0
8 уже оценили
Франция/2008/26 мин./18+
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После смерти мужа бывший юрист Софи получает в наследство порнобизнес, который терпит серьезные убытки
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