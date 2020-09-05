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Захватывающие детективные сериалы 2019-2020 смотреть онлайн
Самые изобретательные, запутанные, громкие и загадочные преступления — в нашей специальной подборке свежих сериалов-детективов
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1
Допрос
6.9
38
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
38 уже оценили
США
/
2020
/
46 мин.
/
16+
драма
криминал
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Молодой человек осужден за жестокое убийство своей матери и последующие 20 лет проводит в попытках доказать свою невиновность
2
Презумпция невиновности
5.7
26
оценок
Моя оценка
0
26 уже оценили
Россия
/
2020
/
52 мин.
/
16+
мелодрама
детективный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
Журналистка и следователь собирают компромат на адвоката, добившегося свободы для убийцы полицейского
3
Комната
IMDb
6.6
Моя оценка
0
9 уже оценили
Испания
/
2019
/
48 мин.
/
16+
драма
криминал
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Блестящий следователь отбывает срок за убийство напарника и рассказывает молодой журналистке о причинах своего поступка
4
Я исчезну во тьме
IMDb
7.4
Моя оценка
0
США
/
2020
/
16+
криминал
документальный
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Документальный детективный сериал о расследовании преступлений серийного маньяка, известного как «Калифорнийский убийца»
5
Агентство О.К.О.
7.1
55
оценок
Моя оценка
0
55 уже оценили
Россия
/
2020
/
48 мин.
/
16+
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
5
Рецензии
Девушка-экстрасенс в паре с бывшим опером с Петровки занимается расследованием уголовных дел, которые полиция раскрыть не в силах
6
Лондон убивает
5.3
18
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
18 уже оценили
Великобритания
/
2019
/
1 ч.
/
16+
драма
криминал
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Драматический сериал о жизни и работе элитной команды лондонской полиции, который занимается расследованием убийств
7
Чужак
7.2
164
оценки
IMDb
7.8
Моя оценка
0
164 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч.
/
16+
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Экранизация детективного триллера Стивена Кинга об учителе английского, которого обвиняют в жестоком убийстве 11-летнего мальчика
8
Остров обреченных
7
61
оценка
Моя оценка
0
61 уже оценил
Россия
/
2019
/
48 мин.
/
16+
приключения
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Московские сыщики приезжают в провинциальный город, чтобы расследовать загадочное преступление
9
Все не так, как кажется
IMDb
6.1
Моя оценка
0
Франция
/
2019
/
46 мин.
драма
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Известная актриса расследует таинственное исчезновение своей тихой и скромной сестры-близнеца
10
Перри Мейсон
6.6
37
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
37 уже оценили
США
/
2020
/
50 мин.
/
16+
драма
криминал
детективный
Смотреть бесплатно
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3
Трейлеры
1
Рецензия
Адвокат с дурной репутацией Перри Мэйсон начинает собственное расследование массового похищения детей в Лос-Анджелесе в начале 1930-х
11
Расплата
6.4
54
оценки
Моя оценка
0
54 уже оценили
Россия
/
2019
/
2 ч.
/
16+
драма
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Знакомство супругов Ани и Андрея с Кириллом оборачивается чередой загадочных событий
12
Дублинские убийства
7.2
114
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
114 уже оценили
Великобритания
/
2019
/
1 ч.
/
16+
драма
криминал
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Криминальная драма о двух полицейских, которые расследуют смерть ребенка, найденного в глухих дублинских лесах
13
Кайфтаун
5.5
12
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
12 уже оценили
США
/
2020
/
56 мин.
/
18+
драма
криминал
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Офицер рыболовного надзора находит в бухте труп девушки и начинает расследовать преступления бок о бок с местной полицией
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