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Российские сериалы-мелодрамы смотреть онлайн

Безумная любовь и ураган страстей, неожиданные повороты судьбы и семейные тайны — все, за что мы так любим отечественные многосерийные мелодрамы, вы легко найдете в нашей подборке
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Мама
6.447
оценок
Моя оценка
0
47 уже оценили
Россия/2018/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
В поисках новой жизни Вера переезжает в Москву, но и тут судьба готовит ей неприятные сюрпризы
2
Моя любимая мишень
7.848
оценок
Моя оценка
0
48 уже оценили
Россия/2019/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Рецензия
Испытывающий финансовые трудности бывший чемпион по стрельбе получает неожиданное предложение
3
Исчезнувшая
6.6354
оценки
Моя оценка
0
354 уже оценили
Россия/2017/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Катя Савельева, обвиненная в убийстве, получает предложение от незнакомого бизнесмена пожить жизнью другого человека
4
Любовь по контракту
4.611
оценок
Моя оценка
0
11 уже оценили
Россия/2019/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Рецензия
Медсестру Аню и бизнесмена Егора связывали отношения по контракту, которые переросли в настоящее чувство
5
Меня зовут Саша
Моя оценка
0
10 уже оценили
Россия/2019/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
Беременная Саша сбегает в столицу от женатого возлюбленного, но по дороге попадает в аварию
6
Мелодия любви
5.823
оценки
Моя оценка
0
23 уже оценили
Россия/2018/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Брошенная возлюбленным Дина знакомится с уличными музыкантами и ее жизнь полностью меняется
7
В отражении тебя
6.525
оценок
Моя оценка
0
25 уже оценили
Россия/2019/48 мин./12+
Смотреть бесплатно
Счастливая с виду женщина возвращается в родной город, чтобы столкнуться со своим прошлым и своей самой большой тайной
8
Возмездие
3.816
оценок
Моя оценка
0
16 уже оценили
Россия/2018/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
История семьи, в которой у каждого есть свой скелет в шкафу
9
Две жены
5.371
оценка
Моя оценка
0
71 уже оценил
Россия/2017/47 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Женатому жителю Рязани внезапно достается многомиллионное наследство, дом в Москве и еще одна жена с ребенком
10
День расплаты
5.322
оценки
Моя оценка
0
22 уже оценили
Россия/2018/41 мин./16+
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Три не знакомые друг с другом женщины получают письма с угрозами от человека, которого уже месяц нет в живых
11
Идеальная жена
5.223
оценки
Моя оценка
0
23 уже оценили
Россия/2018/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Оказавшись в «Клубе идеальных жен», четыре разные женщины пересматривают свое отношение к жизни
12
Искупление
4.830
оценок
Моя оценка
0
30 уже оценили
Россия/2018/48 мин./16+
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Надя и Роман только начали счастливую семейную жизнь, как в их жизнь ворвалась мама Нади, бросившая ее 20 лет назад
13
Лабиринт иллюзий
6.523
оценки
Моя оценка
0
23 уже оценили
Россия/2019/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
После обычного обморока счастливой жене и матери заявляют, что сына у нее никогда не было, а сама она — душевно больна
14
От ненависти до любви
5132
оценки
Моя оценка
0
132 уже оценили
Россия/2018/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Обретя стабильность в лице давнего поклонника Михаила, успешная бизнес-леди Наталья встречает страстного красавца Леонида
15
Неравный брак
Моя оценка
0
7 уже оценили
Россия/2018/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
Истории из практики психолога, помогающего преодолеть конфликты, которые возникают в неравном браке
16
Случайная невеста
6.551
оценка
Моя оценка
0
51 уже оценил
Россия/2018/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Врач «скорой помощи» Настя знакомится с мужчиной, который оказывается совсем не тем, за кого себя выдает
17
Цена прошлого
6.746
оценок
Моя оценка
0
46 уже оценили
Россия/2018/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
Изменив мужу с бывшим одноклассником, Мария понимает, что ее новый возлюбленный вовсе не тот, за кого себя выдает
18
Я требую любви
5.218
оценок
Моя оценка
0
18 уже оценили
Россия/2018/47 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Галина узнает, что муж изменяет ей с аспиранткой, а дочь беременна нежеланным ребенком
19
Влюбленные женщины
6.91012
оценок
Моя оценка
0
1012 уже оценили
Россия, Украина/2015/50 мин./16+
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15Рецензии
Российская версия одноименного британского сериала 2008 года о четырех подругах немного за 30
20
Домохозяин
5.636
оценок
Моя оценка
0
36 уже оценили
Россия, Украина/2017/44 мин./16+
Смотреть бесплатно
Однажды домохозяин Вильям узнает, что его успешная жена ему изменяет
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