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Российские сериалы-мелодрамы смотреть онлайн
Безумная любовь и ураган страстей, неожиданные повороты судьбы и семейные тайны — все, за что мы так любим отечественные многосерийные мелодрамы, вы легко найдете в нашей подборке
Только те, которым я не поставил оценку
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Кажется, вы посмотрели все сериалы подборки. Смотрите также все
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1
Мама
6.4
47
оценок
Моя оценка
0
47 уже оценили
Россия
/
2018
/
48 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
В поисках новой жизни Вера переезжает в Москву, но и тут судьба готовит ей неприятные сюрпризы
2
Моя любимая мишень
7.8
48
оценок
Моя оценка
0
48 уже оценили
Россия
/
2019
/
48 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Рецензия
Испытывающий финансовые трудности бывший чемпион по стрельбе получает неожиданное предложение
3
Исчезнувшая
6.6
354
оценки
Моя оценка
0
354 уже оценили
Россия
/
2017
/
48 мин.
/
16+
драма
мелодрама
криминал
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Катя Савельева, обвиненная в убийстве, получает предложение от незнакомого бизнесмена пожить жизнью другого человека
4
Любовь по контракту
4.6
11
оценок
Моя оценка
0
11 уже оценили
Россия
/
2019
/
48 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Рецензия
Медсестру Аню и бизнесмена Егора связывали отношения по контракту, которые переросли в настоящее чувство
5
Меня зовут Саша
Моя оценка
0
10 уже оценили
Россия
/
2019
/
48 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Беременная Саша сбегает в столицу от женатого возлюбленного, но по дороге попадает в аварию
6
Мелодия любви
5.8
23
оценки
Моя оценка
0
23 уже оценили
Россия
/
2018
/
45 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Брошенная возлюбленным Дина знакомится с уличными музыкантами и ее жизнь полностью меняется
7
В отражении тебя
6.5
25
оценок
Моя оценка
0
25 уже оценили
Россия
/
2019
/
48 мин.
/
12+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Счастливая с виду женщина возвращается в родной город, чтобы столкнуться со своим прошлым и своей самой большой тайной
8
Возмездие
3.8
16
оценок
Моя оценка
0
16 уже оценили
Россия
/
2018
/
45 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
История семьи, в которой у каждого есть свой скелет в шкафу
9
Две жены
5.3
71
оценка
Моя оценка
0
71 уже оценил
Россия
/
2017
/
47 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Женатому жителю Рязани внезапно достается многомиллионное наследство, дом в Москве и еще одна жена с ребенком
10
День расплаты
5.3
22
оценки
Моя оценка
0
22 уже оценили
Россия
/
2018
/
41 мин.
/
16+
мелодрама
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Три не знакомые друг с другом женщины получают письма с угрозами от человека, которого уже месяц нет в живых
11
Идеальная жена
5.2
23
оценки
Моя оценка
0
23 уже оценили
Россия
/
2018
/
48 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Оказавшись в «Клубе идеальных жен», четыре разные женщины пересматривают свое отношение к жизни
12
Искупление
4.8
30
оценок
Моя оценка
0
30 уже оценили
Россия
/
2018
/
48 мин.
/
16+
мелодрама
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Надя и Роман только начали счастливую семейную жизнь, как в их жизнь ворвалась мама Нади, бросившая ее 20 лет назад
13
Лабиринт иллюзий
6.5
23
оценки
Моя оценка
0
23 уже оценили
Россия
/
2019
/
48 мин.
/
16+
драма
мелодрама
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
После обычного обморока счастливой жене и матери заявляют, что сына у нее никогда не было, а сама она — душевно больна
14
От ненависти до любви
5
132
оценки
Моя оценка
0
132 уже оценили
Россия
/
2018
/
45 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Обретя стабильность в лице давнего поклонника Михаила, успешная бизнес-леди Наталья встречает страстного красавца Леонида
15
Неравный брак
Моя оценка
0
7 уже оценили
Россия
/
2018
/
48 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Истории из практики психолога, помогающего преодолеть конфликты, которые возникают в неравном браке
16
Случайная невеста
6.5
51
оценка
Моя оценка
0
51 уже оценил
Россия
/
2018
/
48 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Врач «скорой помощи» Настя знакомится с мужчиной, который оказывается совсем не тем, за кого себя выдает
17
Цена прошлого
6.7
46
оценок
Моя оценка
0
46 уже оценили
Россия
/
2018
/
45 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Изменив мужу с бывшим одноклассником, Мария понимает, что ее новый возлюбленный вовсе не тот, за кого себя выдает
18
Я требую любви
5.2
18
оценок
Моя оценка
0
18 уже оценили
Россия
/
2018
/
47 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Галина узнает, что муж изменяет ей с аспиранткой, а дочь беременна нежеланным ребенком
19
Влюбленные женщины
6.9
1012
оценок
Моя оценка
0
1012 уже оценили
Россия
,
Украина
/
2015
/
50 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
15
Рецензии
Российская версия одноименного британского сериала 2008 года о четырех подругах немного за 30
20
Домохозяин
5.6
36
оценок
Моя оценка
0
36 уже оценили
Россия
,
Украина
/
2017
/
44 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
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Однажды домохозяин Вильям узнает, что его успешная жена ему изменяет
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