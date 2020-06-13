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Российские комедийные сериалы для хорошего настроения смотреть онлайн

Лето — не время грустить: заряжайтесь позитивным настроем от героев сериалов из нашей специальной подборки телекомедий
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1
Отель Элеон
7.33058
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
3058 уже оценили
Россия/2016/24 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры4Рецензии
Продолжение приключений героев сериала «Кухня»
2
Как я стал русским
6.91816
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
1816 уже оценили
Россия/2015/24 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер4Рецензии
Ироничный взгляд иностранца на суровую и таинственную Россию и ее обитателей
3
Семейный бизнес
6.54604
оценки
IMDb3.3
Моя оценка
0
4604 уже оценили
Россия/2014/23 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Потеряв бизнес, молодой предприниматель становится патронатным воспитателем для пятерых детей
4
Крыша мира
6.51051
оценка
Моя оценка
0
1051 уже оценил
Россия/2016/24 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Жизнь современной Москвы глазами 20-летних героев, затеявших открыть хостел
5
Вечный отпуск
6.71569
оценок
Моя оценка
0
1569 уже оценили
Россия/2016/24 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
История о дочке олигарха, которую в воспитательных целях отец отправляет горничной на круизный лайнер
6
Лондонград. Знай наших!
6.64419
оценок
IMDb5.8
Моя оценка
0
4419 уже оценили
Россия/2015/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры6Рецензии
Уникальное агентство решает любые проблемы, возникающие у русских в столице Великобритании
7
Ивановы-Ивановы
7.41676
оценок
Моя оценка
0
1676 уже оценили
Россия/2017/24 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры2Рецензии
Комедия о двух семьях однофамильцев, у которых в роддоме перепутали детей
8
Анжелика
5.54939
оценок
IMDb4.7
Моя оценка
0
4939 уже оценили
Россия/2014/24 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Благодаря какой-то удивительной силе из толстушки Лика превращается в стройную красотку и наоборот в самые неожиданные моменты
9
Беглые родственники
5.5297
оценок
Моя оценка
0
297 уже оценили
Россия/2016/24 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Сын разорившегося олигарха, вынужденный содержать своих привыкших к роскоши родственников, пытается построить нормальные семейные отношения с любимой девушкой
10
Две жены
6.250
оценок
Моя оценка
0
50 уже оценили
Россия/2017/16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Женатому жителю Рязани внезапно достается многомиллионное наследство, дом в Москве и еще одна жена с ребенком
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