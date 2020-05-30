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Зарубежные криминальные сериалы смотреть онлайн

Мир криминала по всему миру одинаково жесток, а судьбы тех, кто с ним соприкоснулся, одинаково трагичны: именно об этом наша подборка захватывающих зарубежных сериалов, которые вы могли пропустить
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Кольцо
IMDb8.7
Моя оценка
0
5 уже оценили
Турция/2019/2 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Криминальная драма, в которой два молодых человека волею судьбы оказываются втянуты в опасную игру с мафией
2
Кайфтаун
IMDb5.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
США/2020/56 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Офицер рыболовного надзора находит в бухте труп девушки и начинает расследовать преступления бок о бок с местной полицией
3
Принцип замещения
IMDb7.6
Моя оценка
0
Израиль/2016/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
Драматический триллер о криминалисте, который лишает себя всего, а затем пытается вернуться к нормальной жизни
4
На крючке
IMDb7.6
Моя оценка
0
Финляндия/2015/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Криминальный триллер про детектива, который расследует связанные с наркотиками дела во многом благодаря своей возлюбленной-наркоманке
5
Стелла Блумквист
IMDb6.8
Моя оценка
0
10 уже оценили
Исландия/2017/45 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Беспринципный адвокат Стелла Блумквист берется за дело молодого парня, втянутого в коррупционный скандал
6
Лондон убивает
IMDb6.6
Моя оценка
0
5 уже оценили
Великобритания/2019/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Драматический сериал о жизни и работе элитной команды лондонской полиции, который занимается расследованием убийств
7
Столкновение
IMDb7.6
Моя оценка
0
1 уже оценил
Турция/2018/2 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Судьбы четырех человек, переживающих драматические события, переплетаются, когда все они попадают в одну автомобильную аварию
8
Пакт
IMDb7.4
Моя оценка
0
Польша/2015/55 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Журналист расследует финансовые и политические махинации
9
Уровень
IMDb6.8
Моя оценка
0
4 уже оценили
Великобритания/2016/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Детективу Нэнси поручают расследование убийства, в котором она сама является свидетелем
10
Пули
IMDb6.3
Моя оценка
0
2 уже оценили
Бельгия, Германия, Финляндия/2018/1 ч. /18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Криминальный драматический триллер о двух женщинах — террористке и полицейском, — действующих исходя из своих целей и убеждений
11
Мамин ангел
IMDb6.6
Моя оценка
0
Израиль/2016/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Жестокое убийство семилетнего мальчика разрушило жизни и соединило судьбы нескольких совершенно разных людей
12
Марокканская мафия
6.612
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
12 уже оценили
Нидерланды/2018/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Три лучших друга вместе добились больших успехов в наркобизнесе, но зависть привела к кровопролитной войне между ними
13
Добро пожаловать в Техас
6.820
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
20 уже оценили
Финляндия/2017/42 мин./16+
Смотреть бесплатно
Супружеская пара, возглавляющая преступную организацию, оказывается в центре международного преступного бизнеса
14
Река
6.825
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
25 уже оценили
Норвегия/2017/43 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Полицейский расследует странное преступление, произошедшее рядом с российско-финской границей
15
Комиссар Мальтезе
6.936
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
36 уже оценили
Италия/2017/1 ч. 49 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Комиссар Дарио Мальтезе расследует убийство своего лучшего друга и раскрывает крупнейшую преступную сеть Сицилии
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