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Зарубежные криминальные сериалы смотреть онлайн
Мир криминала по всему миру одинаково жесток, а судьбы тех, кто с ним соприкоснулся, одинаково трагичны: именно об этом наша подборка захватывающих зарубежных сериалов, которые вы могли пропустить
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1
Кольцо
IMDb
8.7
Моя оценка
0
5 уже оценили
Турция
/
2019
/
2 ч.
/
16+
драма
боевик
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Криминальная драма, в которой два молодых человека волею судьбы оказываются втянуты в опасную игру с мафией
2
Кайфтаун
IMDb
5.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
США
/
2020
/
56 мин.
/
18+
драма
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Офицер рыболовного надзора находит в бухте труп девушки и начинает расследовать преступления бок о бок с местной полицией
3
Принцип замещения
IMDb
7.6
Моя оценка
0
Израиль
/
2016
/
45 мин.
/
16+
драма
криминал
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Драматический триллер о криминалисте, который лишает себя всего, а затем пытается вернуться к нормальной жизни
4
На крючке
IMDb
7.6
Моя оценка
0
Финляндия
/
2015
/
48 мин.
/
16+
драма
криминал
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Криминальный триллер про детектива, который расследует связанные с наркотиками дела во многом благодаря своей возлюбленной-наркоманке
5
Стелла Блумквист
IMDb
6.8
Моя оценка
0
10 уже оценили
Исландия
/
2017
/
45 мин.
/
18+
драма
криминал
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Беспринципный адвокат Стелла Блумквист берется за дело молодого парня, втянутого в коррупционный скандал
6
Лондон убивает
IMDb
6.6
Моя оценка
0
5 уже оценили
Великобритания
/
2019
/
1 ч.
/
16+
драма
криминал
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Драматический сериал о жизни и работе элитной команды лондонской полиции, который занимается расследованием убийств
7
Столкновение
IMDb
7.6
Моя оценка
0
1 уже оценил
Турция
/
2018
/
2 ч.
/
16+
драма
боевик
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Судьбы четырех человек, переживающих драматические события, переплетаются, когда все они попадают в одну автомобильную аварию
8
Пакт
IMDb
7.4
Моя оценка
0
Польша
/
2015
/
55 мин.
/
16+
драма
криминал
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Журналист расследует финансовые и политические махинации
9
Уровень
IMDb
6.8
Моя оценка
0
4 уже оценили
Великобритания
/
2016
/
1 ч.
/
16+
драма
криминал
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Детективу Нэнси поручают расследование убийства, в котором она сама является свидетелем
10
Пули
IMDb
6.3
Моя оценка
0
2 уже оценили
Бельгия
,
Германия
,
Финляндия
/
2018
/
1 ч.
/
18+
драма
криминал
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Криминальный драматический триллер о двух женщинах — террористке и полицейском, — действующих исходя из своих целей и убеждений
11
Мамин ангел
IMDb
6.6
Моя оценка
0
Израиль
/
2016
/
45 мин.
/
16+
драма
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Жестокое убийство семилетнего мальчика разрушило жизни и соединило судьбы нескольких совершенно разных людей
12
Марокканская мафия
6.6
12
оценок
IMDb
8.1
Моя оценка
0
12 уже оценили
Нидерланды
/
2018
/
1 ч.
/
16+
драма
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Три лучших друга вместе добились больших успехов в наркобизнесе, но зависть привела к кровопролитной войне между ними
13
Добро пожаловать в Техас
6.8
20
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
20 уже оценили
Финляндия
/
2017
/
42 мин.
/
16+
драма
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Супружеская пара, возглавляющая преступную организацию, оказывается в центре международного преступного бизнеса
14
Река
6.8
25
оценок
IMDb
5.6
Моя оценка
0
25 уже оценили
Норвегия
/
2017
/
43 мин.
/
16+
драма
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Полицейский расследует странное преступление, произошедшее рядом с российско-финской границей
15
Комиссар Мальтезе
6.9
36
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
36 уже оценили
Италия
/
2017
/
1 ч. 49 мин.
/
16+
драма
криминал
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Комиссар Дарио Мальтезе расследует убийство своего лучшего друга и раскрывает крупнейшую преступную сеть Сицилии
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