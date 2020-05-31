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Лучшие современные мультсериалы для детей смотреть онлайн

Любимые герои, увлекательные приключения, новые открытия и море веселья: подборка многосерийных мультфильмов от «Кино Mail.ru» не даст вашим детям заскучать
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1
Маша и Медведь
821435
оценок
Моя оценка
0
21435 уже оценили
Россия/2009/7 мин./0+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры15Рецензии
Мультсериал про приключения озорной девочки Маши и тихого скромного Медведя
2
Смешарики
7.53606
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
3606 уже оценили
Россия/2004/6 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Российский мультипликационный сериал с забавными персонажами для всей семьи
3
Фиксики
7.62435
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
2435 уже оценили
Россия/2010/6 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Приключения трудолюбивых человечков, которые следят за техникой в доме
4
Свинка Пеппа
4.8555
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
555 уже оценили
Великобритания/2004/5 мин./0+
Смотреть за 397 р.
1Трейлер
Приключения обаятельной свинки Пеппы и ее родственников
5
Смешарики. Пин-Код
7.61143
оценки
IMDb6.7
Моя оценка
0
1143 уже оценили
Россия/2012/13 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Спин-офф «Смешариков», призванный вызвать у юных зрителей интерес к науке и изобретательству
6
Барбоскины
7.11272
оценки
IMDb5.6
Моя оценка
0
1272 уже оценили
Россия/2011/5 мин./0+
Смотреть бесплатно
Веселые приключения многодетного собачьего семейства
7
Три кота
7.3553
оценки
Моя оценка
0
553 уже оценили
Россия/2015/5 мин./0+
1Трейлер
Повседневная жизнь и приключения маленьких любознательных котят Коржика, Компота и Карамельки
8
Смешарики. Новые приключения
7.51067
оценок
IMDb5.2
Моя оценка
0
1067 уже оценили
Россия/2012/11 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Популярный мультсериал в новом формате — трехмерные приключения неугомонных Смешариков
9
Щенячий патруль
7.1370
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
370 уже оценили
США/2013/24 мин./0+
Смотреть за 397 р.
1Трейлер
Десятилетний мальчишка Зик Райдер и шестеро щенков создают спасательную команду «Щенячий патруль» и помогают всем, кто попал в беду
10
Лунтик и его друзья
5.71735
оценок
IMDb4.1
Моя оценка
0
1735 уже оценили
Россия/2006/6 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Приключения пришельца Лунтика и его земных друзей
11
Ми-Ми-Мишки
7.1343
оценки
Моя оценка
0
343 уже оценили
Россия/2015/5 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Веселые приключения медвежат
12
Робокар Поли и его друзья
6.4355
оценок
Моя оценка
0
355 уже оценили
Южная Корея/2011/11 мин./6+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Роботы-спасатели и машины-трансформеры помогают жителям города, попавшим в беду
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