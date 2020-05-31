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Кино Mail.ru
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Лучшие современные мультсериалы для детей смотреть онлайн
Любимые герои, увлекательные приключения, новые открытия и море веселья: подборка многосерийных мультфильмов от «Кино Mail.ru» не даст вашим детям заскучать
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1
Маша и Медведь
8
21435
оценок
Моя оценка
0
21435 уже оценили
Россия
/
2009
/
7 мин.
/
0+
комедия
детский
семейный
мультфильмы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
15
Рецензии
Мультсериал про приключения озорной девочки Маши и тихого скромного Медведя
2
Смешарики
7.5
3606
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
3606 уже оценили
Россия
/
2004
/
6 мин.
/
0+
детский
семейный
мультфильмы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Российский мультипликационный сериал с забавными персонажами для всей семьи
3
Фиксики
7.6
2435
оценок
IMDb
6.0
Моя оценка
0
2435 уже оценили
Россия
/
2010
/
6 мин.
/
0+
детский
мультфильмы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Приключения трудолюбивых человечков, которые следят за техникой в доме
4
Свинка Пеппа
4.8
555
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
555 уже оценили
Великобритания
/
2004
/
5 мин.
/
0+
приключения
семейный
мультфильмы
Смотреть за 397 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Приключения обаятельной свинки Пеппы и ее родственников
5
Смешарики. Пин-Код
7.6
1143
оценки
IMDb
6.7
Моя оценка
0
1143 уже оценили
Россия
/
2012
/
13 мин.
/
0+
приключения
детский
мультфильмы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Спин-офф «Смешариков», призванный вызвать у юных зрителей интерес к науке и изобретательству
6
Барбоскины
7.1
1272
оценки
IMDb
5.6
Моя оценка
0
1272 уже оценили
Россия
/
2011
/
5 мин.
/
0+
детский
мультфильмы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Веселые приключения многодетного собачьего семейства
7
Три кота
7.3
553
оценки
Моя оценка
0
553 уже оценили
Россия
/
2015
/
5 мин.
/
0+
приключения
детский
мультфильмы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Повседневная жизнь и приключения маленьких любознательных котят Коржика, Компота и Карамельки
8
Смешарики. Новые приключения
7.5
1067
оценок
IMDb
5.2
Моя оценка
0
1067 уже оценили
Россия
/
2012
/
11 мин.
/
0+
приключения
детский
мультфильмы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Популярный мультсериал в новом формате — трехмерные приключения неугомонных Смешариков
9
Щенячий патруль
7.1
370
оценок
IMDb
6.2
Моя оценка
0
370 уже оценили
США
/
2013
/
24 мин.
/
0+
комедия
приключения
семейный
мультфильмы
Смотреть за 397 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Десятилетний мальчишка Зик Райдер и шестеро щенков создают спасательную команду «Щенячий патруль» и помогают всем, кто попал в беду
10
Лунтик и его друзья
5.7
1735
оценок
IMDb
4.1
Моя оценка
0
1735 уже оценили
Россия
/
2006
/
6 мин.
/
0+
комедия
приключения
детский
семейный
мультфильмы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Приключения пришельца Лунтика и его земных друзей
11
Ми-Ми-Мишки
7.1
343
оценки
Моя оценка
0
343 уже оценили
Россия
/
2015
/
5 мин.
/
0+
комедия
детский
мультфильмы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Веселые приключения медвежат
12
Робокар Поли и его друзья
6.4
355
оценок
Моя оценка
0
355 уже оценили
Южная Корея
/
2011
/
11 мин.
/
6+
детский
мультфильмы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Роботы-спасатели и машины-трансформеры помогают жителям города, попавшим в беду
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