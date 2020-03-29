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Новые сериалы 2020 года смотреть онлайн

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1
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IMDb7.3
Моя оценка
0
3 уже оценили
США/2020/46 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Молодой человек осужден за жестокое убийство своей матери и последующие 20 лет проводит в попытках доказать свою невиновность
2
Триггер
7.5355
оценок
Моя оценка
0
355 уже оценили
Россия/2020/48 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры1Рецензия
Психолог Артем в исполнении Максима Матвеева успешно использует в своей практике метод провокации до тех пор, пока один из его клиентов не кончает жизнь самоубийством
3
Чужак
7.238
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
38 уже оценили
США/2020/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Экранизация детективного триллера Стивена Кинга об учителе английского, которого обвиняют в жестоком убийстве 11-летнего мальчика
4
Колл-Центр
745
оценок
Моя оценка
0
45 уже оценили
Россия/2020/42 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Телефонные террористы берут в заложники тринадцать сотрудников колл-центра «Интернет-магазина для взрослых»
5
5-я авеню
4.211
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
11 уже оценили
США/2020/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Бывалый капитан корабля пытается найти свое место в процветающей индустрии космического туризма
6
Война семей
640
оценок
Моя оценка
0
40 уже оценили
Россия/2020/30 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Семейная комедия о двух соседствующих семьях, чья многолетняя дружба обрывается внезапно и необратимо
7
Магомаев
6.6265
оценок
Моя оценка
0
265 уже оценили
Россия/2020/48 мин./12+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры3Рецензии
Милош Бикович в роли народного артиста СССР Муслима Магомаева
8
Невеста комдива
8.113
оценок
Моя оценка
0
13 уже оценили
Россия/2020/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
В военный гарнизон по распределению приезжает молодая выпускница пединститута, что в корне меняет жизнь местного населения
9
В шаге от рая
Моя оценка
0
6 уже оценили
Россия/2020/52 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
В неожиданном крупном лотерейном выигрыше семья Потаповых увидела шанс поменять жизнь к лучшему, но получилось совсем наоборот
10
Заступники
Моя оценка
0
1 уже оценил
Россия/2020/48 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Молодой адвокат Нина переводится из маленькой юридической конторы в самое сильное адвокатское бюро СССР
11
МакМиллионы
IMDb7.3
Моя оценка
0
США/2020/48 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Документальный сериал о крупной афере во время промоакции «Монополия в „Макдоналдс“», в результате которой сеть фастфуда потеряла миллионы долларов
12
Проспект Обороны
Моя оценка
0
4 уже оценили
Россия/2020/44 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Герою сериала приходится участвовать в коммерческих боксерских поединках
13
Центральный Багдад
IMDb7.1
Моя оценка
0
Великобритания/2020/1 ч.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Военная драма о бывшем полицейском, который ищет пропавшую дочь во время американского вторжения в Ирак
14
Легенда Феррари
6.9178
оценок
Моя оценка
0
178 уже оценили
Россия/2020/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер7Рецензии
После неудачного покушения на барона Врангеля и гибели агента разведуправления, начальник оперативного управления полевого штаба разрабатывает новый план по реализации «Крымской миссии»
15
Заговор против Америки
IMDb6.4
Моя оценка
0
2 уже оценили
США/2020/52 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Экранизация романа Филипа Рота про альтернативную Америку, в которой президентом стал не Рузвельт, а Чарльз Линдберг
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