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Если вы вдруг обнаружили, что у вас прибавилось свободного времени, обратите внимание на эту подборку, ведь в ней собраны самые новые сериалы на любой вкус
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1
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IMDb
7.3
Моя оценка
0
3 уже оценили
США
/
2020
/
46 мин.
/
16+
драма
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Молодой человек осужден за жестокое убийство своей матери и последующие 20 лет проводит в попытках доказать свою невиновность
2
Триггер
7.5
355
оценок
Моя оценка
0
355 уже оценили
Россия
/
2020
/
48 мин.
/
16+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Психолог Артем в исполнении Максима Матвеева успешно использует в своей практике метод провокации до тех пор, пока один из его клиентов не кончает жизнь самоубийством
3
Чужак
7.2
38
оценок
IMDb
8.1
Моя оценка
0
38 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч.
/
16+
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Экранизация детективного триллера Стивена Кинга об учителе английского, которого обвиняют в жестоком убийстве 11-летнего мальчика
4
Колл-Центр
7
45
оценок
Моя оценка
0
45 уже оценили
Россия
/
2020
/
42 мин.
/
18+
драма
триллер
мистика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Телефонные террористы берут в заложники тринадцать сотрудников колл-центра «Интернет-магазина для взрослых»
5
5-я авеню
4.2
11
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
11 уже оценили
США
/
2020
/
45 мин.
/
16+
фантастика
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Бывалый капитан корабля пытается найти свое место в процветающей индустрии космического туризма
6
Война семей
6
40
оценок
Моя оценка
0
40 уже оценили
Россия
/
2020
/
30 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Семейная комедия о двух соседствующих семьях, чья многолетняя дружба обрывается внезапно и необратимо
7
Магомаев
6.6
265
оценок
Моя оценка
0
265 уже оценили
Россия
/
2020
/
48 мин.
/
12+
драма
биография
музыкальные
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
3
Рецензии
Милош Бикович в роли народного артиста СССР Муслима Магомаева
8
Невеста комдива
8.1
13
оценок
Моя оценка
0
13 уже оценили
Россия
/
2020
/
48 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
В военный гарнизон по распределению приезжает молодая выпускница пединститута, что в корне меняет жизнь местного населения
9
В шаге от рая
Моя оценка
0
6 уже оценили
Россия
/
2020
/
52 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
В неожиданном крупном лотерейном выигрыше семья Потаповых увидела шанс поменять жизнь к лучшему, но получилось совсем наоборот
10
Заступники
Моя оценка
0
1 уже оценил
Россия
/
2020
/
48 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Молодой адвокат Нина переводится из маленькой юридической конторы в самое сильное адвокатское бюро СССР
11
МакМиллионы
IMDb
7.3
Моя оценка
0
США
/
2020
/
48 мин.
/
12+
криминал
документальный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Документальный сериал о крупной афере во время промоакции «Монополия в „Макдоналдс“», в результате которой сеть фастфуда потеряла миллионы долларов
12
Проспект Обороны
Моя оценка
0
4 уже оценили
Россия
/
2020
/
44 мин.
/
16+
драма
спорт
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Герою сериала приходится участвовать в коммерческих боксерских поединках
13
Центральный Багдад
IMDb
7.1
Моя оценка
0
Великобритания
/
2020
/
1 ч.
драма
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Военная драма о бывшем полицейском, который ищет пропавшую дочь во время американского вторжения в Ирак
14
Легенда Феррари
6.9
178
оценок
Моя оценка
0
178 уже оценили
Россия
/
2020
/
45 мин.
/
16+
мелодрама
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
7
Рецензии
После неудачного покушения на барона Врангеля и гибели агента разведуправления, начальник оперативного управления полевого штаба разрабатывает новый план по реализации «Крымской миссии»
15
Заговор против Америки
IMDb
6.4
Моя оценка
0
2 уже оценили
США
/
2020
/
52 мин.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Экранизация романа Филипа Рота про альтернативную Америку, в которой президентом стал не Рузвельт, а Чарльз Линдберг
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