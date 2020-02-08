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Подростки пытаются выяснить, кто стоит за чудо-приложением для смартфона, исполняющим любые желания
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Экранизация произведений датского писателя Чарльза ден Текса о консультанте по коммуникациям Майкле Беллихере
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Едва выйдя из тюрьмы, 24-летний наркодилер возвращается к своей старой шайке, чтобы помочь им вывести на чистую воду коррумпированных полицейских
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Полицейские Диего Базан и Марга Нейра, которые с трудом находят общий язык друг с другом, ведут расследование преступлений в деревне в Галисии
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Расследование причин несчастного случая на нефтехимическом заводе, которым владеют американцы
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Замкнутый профессор из Лондона едет в Гонконг, чтобы расследовать таинственную смерть своей жены
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После своей смерти полицейский остается на Земле в качестве бестелесного духа, чтобы расследовать свое убийство и защитить жену