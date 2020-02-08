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Детективные сериалы-триллеры для любителей острых ощущений

Автор подборки:Кино Mail.ru
Таинственные происшествия, загадочные убийства, опасные расследования и непредсказуемые повороты сюжета — все то, за что мы так любим захватывающие сериалы, можно найти в подборке «Кино Mail.ru»
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1
Желание на выбывание
IMDb6.3
Моя оценка
0
1 уже оценил
Германия/2016/15 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Подростки пытаются выяснить, кто стоит за чудо-приложением для смартфона, исполняющим любые желания
2
Обвиняемый
IMDb6.9
Моя оценка
0
10 уже оценили
Испания/2018/1 ч. 15 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Мужчина возвращается в родной городок, где шесть лет назад пропала его возлюбленная
3
Беллихер
IMDb7.0
Моя оценка
0
3 уже оценили
Нидерланды/2010/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Экранизация произведений датского писателя Чарльза ден Текса о консультанте по коммуникациям Майкле Беллихере
4
Подсудимый
824
оценки
IMDb8.2
Моя оценка
0
24 уже оценили
Южная Корея/2017/1 ч. 15 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Герой сериала приходит в себя в тюрьме и выяснеет, что его обвиняют в убийстве жены
5
Налет
7.280
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
80 уже оценили
Франция/2009/52 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Четверо сотрудников судебной полиции борются с судебной системой
6
Отдача
IMDb7.0
Моя оценка
0
8 уже оценили
Норвегия/2018/16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Едва выйдя из тюрьмы, 24-летний наркодилер возвращается к своей старой шайке, чтобы помочь им вывести на чистую воду коррумпированных полицейских
7
Черный лес
6.484
оценки
IMDb7.6
Моя оценка
0
84 уже оценили
Испания/2014/1 ч. /16+
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4Трейлеры
Полицейские Диего Базан и Марга Нейра, которые с трудом находят общий язык друг с другом, ведут расследование преступлений в деревне в Галисии
8
Государственная тайна
IMDb7.7
Моя оценка
0
8 уже оценили
Великобритания/2012/42 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Расследование причин несчастного случая на нефтехимическом заводе, которым владеют американцы
9
Незнакомцы
IMDb6.3
Моя оценка
0
4 уже оценили
Гонконг, Китай, Макао, Великобритания, Тайвань (Китай)/2018/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
Замкнутый профессор из Лондона едет в Гонконг, чтобы расследовать таинственную смерть своей жены
10
Красная дверь
5.724
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
24 уже оценили
Италия/2017/50 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
После своей смерти полицейский остается на Земле в качестве бестелесного духа, чтобы расследовать свое убийство и защитить жену
11
Нокс
6.952
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
52 уже оценили
Франция/2018/50 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Во время спецоперации в парижских подземных туннелях бесследно пропадает лейтенант, на поиски которой отправляются мать и бывший любовник
12
Прилив
7.4226
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
226 уже оценили
Бельгия, Германия, Швеция/2016/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Студентка полицейской академии возобновляет расследование жестокого убийства, совершенного 25 лет назад
13
Полуночное солнце
7.866
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
66 уже оценили
Франция, Швеция/2016/55 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Французские и шведские полицейские вместе расследуют серию жестоких убийств
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