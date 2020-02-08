2 Обвиняемый IMDb6.9 Моя оценка 0 10 уже оценили Испания / 2018 / 1 ч. 15 мин. триллер детективный Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Мужчина возвращается в родной городок, где шесть лет назад пропала его возлюбленная

3 Беллихер IMDb7.0 Моя оценка 0 3 уже оценили Нидерланды / 2010 / 45 мин. / 16+ триллер детективный Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Экранизация произведений датского писателя Чарльза ден Текса о консультанте по коммуникациям Майкле Беллихере

4 Подсудимый 8 24

оценки IMDb8.2 Моя оценка 0 24 уже оценили Южная Корея / 2017 / 1 ч. 15 мин. / 16+ триллер детективный Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Герой сериала приходит в себя в тюрьме и выяснеет, что его обвиняют в убийстве жены

5 Налет 7.2 80

оценок IMDb8.0 Моя оценка 0 80 уже оценили Франция / 2009 / 52 мин. / 16+ криминал триллер детективный Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Четверо сотрудников судебной полиции борются с судебной системой

6 Отдача IMDb7.0 Моя оценка 0 8 уже оценили Норвегия / 2018 / 16+ триллер детективный Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Едва выйдя из тюрьмы, 24-летний наркодилер возвращается к своей старой шайке, чтобы помочь им вывести на чистую воду коррумпированных полицейских

7 Черный лес 6.4 84

оценки IMDb7.6 Моя оценка 0 84 уже оценили Испания / 2014 / 1 ч. / 16+ триллер детективный Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 4 Трейлеры Полицейские Диего Базан и Марга Нейра, которые с трудом находят общий язык друг с другом, ведут расследование преступлений в деревне в Галисии

8 Государственная тайна IMDb7.7 Моя оценка 0 8 уже оценили Великобритания / 2012 / 42 мин. / 16+ триллер детективный Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Расследование причин несчастного случая на нефтехимическом заводе, которым владеют американцы

9 Незнакомцы IMDb6.3 Моя оценка 0 4 уже оценили Гонконг, Китай, Макао, Великобритания, Тайвань (Китай) / 2018 / 1 ч. / 16+ драма триллер детективный Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Замкнутый профессор из Лондона едет в Гонконг, чтобы расследовать таинственную смерть своей жены