И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей

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Популярные сериалы про врачей смотреть онлайн

Автор подборки:Кино Mail.ru
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1
Тест на беременность
86445
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
6445 уже оценили
Россия/2014/43 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры29Рецензии
Спасая жизни и помогая пациенткам принять правильное решение, молодая заведующая акушерским отделением не знает, как решить собственные проблемы
2
Скорая помощь
7.2365
оценок
Моя оценка
0
365 уже оценили
Россия/2018/48 мин./16+
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2Трейлеры1Рецензия
Гоша Куценко в роли талантливого врача, который вынужден стать водителем скорой помощи
3
Доктор Рихтер
5.41936
оценок
Моя оценка
0
1936 уже оценили
Россия/2017/51 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер25Рецензии
Эксцентричный врач в исполнении Алексея Серебрякова спасает жизни самых безнадежных пациентов
4
Акушерка
6.3220
оценок
Моя оценка
0
220 уже оценили
Россия/2017/45 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Мелодрама о талантливой акушерке с Ириной Пеговой в главной роли
5
Женский доктор
7.11813
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
1813 уже оценили
Украина/2012/40 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры4Рецензии
Сериал о работе преуспевающего врача, решившего перебраться в провинцию
6
Склифосовский
7.113982
оценки
IMDb6.4
Моя оценка
0
13982 уже оценили
Россия/2012/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
6Трейлеры28Рецензии
Циничный хирург Олег Брагин работает в знаменитом Институте скорой помощи имени Склифосовского
7
Знахарь
7.5345
оценок
Моя оценка
0
345 уже оценили
Россия/2019/42 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
Драматическая история о судьбе талантливого нейрохирурга Павла Андреева, спасающего жизни людей
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