И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей

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Автор подборки:
Кино Mail.ru
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1
Тест на беременность
8
6445
оценок
IMDb
7.9
Моя оценка
0
6445 уже оценили
Россия
/
2014
/
43 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
29
Рецензии
Спасая жизни и помогая пациенткам принять правильное решение, молодая заведующая акушерским отделением не знает, как решить собственные проблемы
2
Скорая помощь
7.2
365
оценок
Моя оценка
0
365 уже оценили
Россия
/
2018
/
48 мин.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Гоша Куценко в роли талантливого врача, который вынужден стать водителем скорой помощи
3
Доктор Рихтер
5.4
1936
оценок
Моя оценка
0
1936 уже оценили
Россия
/
2017
/
51 мин.
/
16+
драма
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
25
Рецензии
Эксцентричный врач в исполнении Алексея Серебрякова спасает жизни самых безнадежных пациентов
4
Акушерка
6.3
220
оценок
Моя оценка
0
220 уже оценили
Россия
/
2017
/
45 мин.
/
12+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Мелодрама о талантливой акушерке с Ириной Пеговой в главной роли
5
Женский доктор
7.1
1813
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
1813 уже оценили
Украина
/
2012
/
40 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
4
Рецензии
Сериал о работе преуспевающего врача, решившего перебраться в провинцию
6
Склифосовский
7.1
13982
оценки
IMDb
6.4
Моя оценка
0
13982 уже оценили
Россия
/
2012
/
45 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
6
Трейлеры
28
Рецензии
Циничный хирург Олег Брагин работает в знаменитом Институте скорой помощи имени Склифосовского
7
Знахарь
7.5
345
оценок
Моя оценка
0
345 уже оценили
Россия
/
2019
/
42 мин.
/
16+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Драматическая история о судьбе талантливого нейрохирурга Павла Андреева, спасающего жизни людей
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