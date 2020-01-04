1 Дракула IMDb7.9 Моя оценка 0 Великобритания / 2020 / 1 ч. 10 мин. / 16+ драма ужасы триллер мистика Хочу посмотреть 2 Трейлеры Этой зимой зрители не дождутся долгожданного продолжения британского телехита «Шерлок», зато смогут насладиться новым творением его авторов, снятым по мотивам еще одного знаменитого литературного произведения — готического романа Брэма Стокера «Дракула»

2 5-я авеню США / 2020 / 45 мин. / 16+ фантастика комедия Хочу посмотреть 2 Трейлеры Хью Лори отправляется в 2060-й год в образе бывалого капитана роскошного космического корабля для туристов и оказывается совершенно не готовым к проблемам на борту

3 Чужак США / 2020 / 48 мин. / 16+ триллер детективный Хочу посмотреть 2 Трейлеры Экранизация свежего детективного триллера Стивена Кинга — про добропорядочного учителя, примерного гражданина, любящего мужа и отца, которого неожиданно для всех обвиняют в жестоком убийстве 11-летнего мальчика

4 Сквозь снег США / 2020 / 1 ч. / 16+ драма фантастика боевик триллер Хочу посмотреть 1 Трейлер Телевизионный ремейк одноименного фильма-антиутопии про гигантский поезд, который без остановки мчится по нескончаемым заснеженным путям с остатками выживших после ядерной зимы людей на борту

5 Миссис Америка США / 2020 / 52 мин. / 16+ драма Хочу посмотреть Кейт Бланшетт в роли крайне консервативного юриста, отстаивающего антифеминистскую позицию во времена движения за принятие поправки о равных правах для женщин к Конституции США

6 Звездный путь: Пикар США / 2020 / 45 мин. / 16+ фантастика Хочу посмотреть 3 Трейлеры Патрик Стюарт возвращается к своей легендарной роли Жана-Люка Пикара в сериале, действие которого происходит через 20 лет после событий фильма «Звездный путь: Возмездие»

7 И повсюду тлеют пожары США / 2020 / 52 мин. / 16+ драма Хочу посмотреть 1 Трейлер Экранизация романа звезды современной американской литературы Селесты Инг о противостоянии авторитетной домохозяйки из небольшого городка (Риз Уизерспун) и недавно переехавшей туда своенравной художницы (Керри Вашингтон)

8 Рэтчед США / 2020 / 1 ч. / 16+ драма Хочу посмотреть Неофициальный приквел классики мирового кинематографа — фильма «Пролетая над гнездом кукушки» — рассказывает историю превращения Милдред Рэтчед (Сара Полсон) из обычной медсестры в жестокого монстра