Аль Пачино охотится на нацистов, Кейт Бланшетт противостоит феминисткам, Николь Кидман перевоплощается в психотерапевта, а Колин Фаррелл — в опасного психопата. Эти и другие актерские метаморфозы ждут нас в новых сериалах года. Не пропустите!
Этой зимой зрители не дождутся долгожданного продолжения британского телехита «Шерлок», зато смогут насладиться новым творением его авторов, снятым по мотивам еще одного знаменитого литературного произведения — готического романа Брэма Стокера «Дракула»
Экранизация свежего детективного триллера Стивена Кинга — про добропорядочного учителя, примерного гражданина, любящего мужа и отца, которого неожиданно для всех обвиняют в жестоком убийстве 11-летнего мальчика
Экранизация романа звезды современной американской литературы Селесты Инг о противостоянии авторитетной домохозяйки из небольшого городка (Риз Уизерспун) и недавно переехавшей туда своенравной художницы (Керри Вашингтон)
Вайнона Райдер и Джон Туртурро в экранизация романа пулитцеровского лауреата Филипа Рота про альтернативную Америку 1940-х, в которой Рузвельт уступает в президентской гонке победу Линдбергу, а тот, получив власть, начинает поддерживать Гитлера
В экранизации культового постапокалиптического триллера Стивена Кинга выжившие после схватки со свирепым вирусом американцы разделяются на две противоборствующие группы — каждая со своим общественным порядком
Забавные герои полнометражного мультфильма «Корпорация монстров» Майк Вазовски и Салли возвращаются в многосерийном сиквеле, рассказывающем, что стало с Монстрополисом после того, как детей перестали пугать и начали смешить
Для всех скучающих поклонников «Мстителей» — мини-сериал о жизни и работе лучших друзей Капитана Америки — Сокола и Зимнего солдата. К своим ролям вернутся Энтони Маки и Себастьян Стэн, а действие развернется после событий фильма «Мстители: Финал»