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Самые ожидаемые новые сериалы 2020 года

Автор подборки:Кино Mail.ru
Аль Пачино охотится на нацистов, Кейт Бланшетт противостоит феминисткам, Николь Кидман перевоплощается в психотерапевта, а Колин Фаррелл — в опасного психопата. Эти и другие актерские метаморфозы ждут нас в новых сериалах года. Не пропустите!
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1
Дракула
IMDb7.9
Моя оценка
0
Великобритания/2020/1 ч. 10 мин./16+
2Трейлеры
Этой зимой зрители не дождутся долгожданного продолжения британского телехита «Шерлок», зато смогут насладиться новым творением его авторов, снятым по мотивам еще одного знаменитого литературного произведения — готического романа Брэма Стокера «Дракула»
2
5-я авеню
США/2020/45 мин./16+
2Трейлеры
Хью Лори отправляется в 2060-й год в образе бывалого капитана роскошного космического корабля для туристов и оказывается совершенно не готовым к проблемам на борту
3
Чужак
США/2020/48 мин./16+
2Трейлеры
Экранизация свежего детективного триллера Стивена Кинга — про добропорядочного учителя, примерного гражданина, любящего мужа и отца, которого неожиданно для всех обвиняют в жестоком убийстве 11-летнего мальчика
4
Сквозь снег
США/2020/1 ч. /16+
1Трейлер
Телевизионный ремейк одноименного фильма-антиутопии про гигантский поезд, который без остановки мчится по нескончаемым заснеженным путям с остатками выживших после ядерной зимы людей на борту
5
Миссис Америка
США/2020/52 мин./16+
Кейт Бланшетт в роли крайне консервативного юриста, отстаивающего антифеминистскую позицию во времена движения за принятие поправки о равных правах для женщин к Конституции США
6
Звездный путь: Пикар
США/2020/45 мин./16+
3Трейлеры
Патрик Стюарт возвращается к своей легендарной роли Жана-Люка Пикара в сериале, действие которого происходит через 20 лет после событий фильма «Звездный путь: Возмездие»
7
И повсюду тлеют пожары
США/2020/52 мин./16+
1Трейлер
Экранизация романа звезды современной американской литературы Селесты Инг о противостоянии авторитетной домохозяйки из небольшого городка (Риз Уизерспун) и недавно переехавшей туда своенравной художницы (Керри Вашингтон)
8
Рэтчед
США/2020/1 ч. /16+
Неофициальный приквел классики мирового кинематографа — фильма «Пролетая над гнездом кукушки» — рассказывает историю превращения Милдред Рэтчед (Сара Полсон) из обычной медсестры в жестокого монстра
9
Ходячие мертвецы: мир за пределами
США/2020/1 ч. /16+
2Трейлеры
Спин-офф телехита «Ходячие мертвецы», действие которого разворачивается через 10 лет после событий оригинального сериала, посвящен первому поколению детей, выросших в условиях зомби-апокалипсиса
10
Страна Лавкрафта
США/2020/1 ч. /16+
Экранизация фэнтези-романа, в которой молодой афроамериканец отправляется в путешествие по Соединенным Штатам 1950-х, сталкиваясь на пути не только с жестоким расизмом, но и с ужасными монстрами
11
Старгерл
США/2020/45 мин.
1Трейлер
Обладающая невероятными способностями старшеклассница Кортни Уитмор находит оружие погибшего Стармена и решает присоединиться к Обществу Справедливости Америки, чтобы противостоять злодеям всех мастей
12
Отмена
США/2020/58 мин./16+
Успешный нью-йоркский психотерапевт Грэйс Сакс (Николь Кидман) накануне публикации своей первой книги о семейном благополучии внезапно узнает ужасающую правду о собственном супруге (Хью Грант)
13
Страшные сказки: Город ангелов
США/2020/1 ч. /18+
Спин-офф любимого многими хоррора «Страшные сказки» переместит зрителей в мрачноватый Лос-Анджелес образца 1938 года, где по улицам гуляют городские легенды, а в воздухе витает нечто потустороннее
14
Заговор против Америки
США/2020/52 мин./16+
Вайнона Райдер и Джон Туртурро в экранизация романа пулитцеровского лауреата Филипа Рота про альтернативную Америку 1940-х, в которой Рузвельт уступает в президентской гонке победу Линдбергу, а тот, получив власть, начинает поддерживать Гитлера
15
Охотники
США/2020/1 ч. /16+
2Трейлеры
Еще одна альтернативная история США разворачивается в Нью-Йорке 1970-х, где герой Аль Пачино возглавляет группу охотников на нацистов, планирующих основать Четвертый рейх
16
Противостояние
США/2020/48 мин./16+
В экранизации культового постапокалиптического триллера Стивена Кинга выжившие после схватки со свирепым вирусом американцы разделяются на две противоборствующие группы — каждая со своим общественным порядком
17
Монстры за работой
США/2020/25 мин./0+
Забавные герои полнометражного мультфильма «Корпорация монстров» Майк Вазовски и Салли возвращаются в многосерийном сиквеле, рассказывающем, что стало с Монстрополисом после того, как детей перестали пугать и начали смешить
18
Северные воды
Великобритания/2020/1 ч. 30 мин./16+
Пытаясь сбежать от ужасов прошлого, опальный военный хирург Самнер отправляется в арктическую китобойную экспедицию в компании жестокого психопата в исполнении Колина Фаррелла
19
Сокол и Зимний солдат
США/2020/1 ч. /12+
Для всех скучающих поклонников «Мстителей» — мини-сериал о жизни и работе лучших друзей Капитана Америки — Сокола и Зимнего солдата. К своим ролям вернутся Энтони Маки и Себастьян Стэн, а действие развернется после событий фильма «Мстители: Финал»
20
Третий день
США, Великобритания/2020/16+
Психологический триллер о мужчине (Джуд Лоу), который прибывает на загадочный остров у берегов Британии, где люди живут по странным обычаям и совершают странные ритуалы
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