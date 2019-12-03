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Новые сериалы зимы 2019-2020

Автор подборки:Кино Mail.ru
Эта телезима обещает быть как никогда мрачной и захватывающей: жуткие куклы-младенцы, охотники за нечистью, вампирская эпидемия, безжалостные маньяки и кровожадные мстительницы. Не испугались? Тогда берите на заметку чертову дюжину новых сериалов сезона!
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1
Дом с прислугой
8.517
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
17 уже оценили
США/2019/52 мин./16+
3Трейлеры
Очередной тревожный триллер — на этот раз в телевизионном формате — от режиссера «Шестого чувства» и «Сплита» М. Найта Шьямалана про потерявшую годовалого ребенка супружескую пару, которая нанимает няню для ухода за куклой-младенцем
2
Вампирские войны
IMDb6.2
Моя оценка
0
3 уже оценили
Канада/2019/1 ч. /16+
1Трейлер
Иен Сомерхолдер возвращается в мир вурдалаков, но на этот раз не в образе коварного кровососа, а в роли ученого, пытающегося остановить эпидемию, обращающую людей в вампиров, жертвой которой стал его лучший друг
3
По правде говоря
IMDb7.5
Моя оценка
0
1 уже оценил
США/2019/52 мин./16+
1Трейлер
Триллер по роману Кэтлин Барбер о том, куда может завести одержимость столь популярными сегодня криминальными подкастами — с оскароносной Октавией Спенсер и звездой «Во все тяжкие» Аароном Полом в главных ролях
4
Расправа
IMDb7.7
Моя оценка
0
4 уже оценили
США/2019/42 мин./16+
2Трейлеры
Роковая женщина, едва выжившая после нападения головорезов, разрабатывает изощренный план мести, от которой не удастся скрыться никому
5
Ведьмак
США, Польша/2019/50 мин./16+
4Трейлеры
Генри Кавилл переодевается из Супермена в охотника за чудовищами в амбициозной экранизации популярной серии книг, обещающей составить конкуренцию «Игре престолов»
6
Рождественская история
Великобритания/2019/1 ч. /16+
2Трейлеры
Свежая экранизация классической повести Чарльза Диккенса о скупом, сварливом и очень одиноком старике, чья жизнь меняется в Рождество
7
Маршал
США/2020/48 мин./16+
1Трейлер
Режиссер «Отряда самоубийц» и «Ярости» Дэвид Эйр дебютирует в формате сериала — с историей в стиле «Крутого Уокера», про служителя закона в пятом поколении, привыкшего собственноручно ловить плохих парней
8
5-я авеню
США/2020/45 мин./16+
2Трейлеры
Хью Лори отправляется в 2060-й год в образе бывалого капитана роскошного космического корабля для туристов и оказывается совершенно не готовым к проблемам на борту
9
Чужак
США/2020/48 мин./16+
2Трейлеры
Экранизация свежего детективного триллера Стивена Кинга — про добропорядочного учителя и тренера, которого неожиданно для всех обвиняют в жестоком убийстве 11-летнего мальчика
10
Звездный путь: Пикар
США/2020/45 мин./16+
3Трейлеры
Патрик Стюарт возвращается к своей легендарной роли Жана-Люка Пикара в сериале, действие которого происходит через 20 лет после событий фильма «Звездный путь: Возмездие»
11
Кэти Кин
США/2020/50 мин./16+
1Трейлер
Спин-офф популярного молодежного сериала «Ривердэйл» о четырех крайне амбициозных подружках-модницах, всячески пытающихся добиться популярности в Нью-Йорке
12
Фанатик
США/2020/30 мин./16+
Вольная адаптация романа Ника Хорнби про владелицу музыкального магазина, которая, копаясь в себе и пластинках, пытается разобраться, почему ей никак не везет в любви. В главной роли — звезда «Большой маленькой лжи» и будущая Женщина-кошка Зои Кравиц
13
Птица доброго Господа
США/2020/1 ч. /16+
США, конец 19-го века. Молодой беглый невольник присоединяется к группе борцов за отмену рабства, возглавляемой легендарным аболиционистом Джоном Брауном (Итан Хоук), чтобы отправиться с пропагандой своих идей по стране
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