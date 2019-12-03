Эта телезима обещает быть как никогда мрачной и захватывающей: жуткие куклы-младенцы, охотники за нечистью, вампирская эпидемия, безжалостные маньяки и кровожадные мстительницы. Не испугались? Тогда берите на заметку чертову дюжину новых сериалов сезона!
Очередной тревожный триллер — на этот раз в телевизионном формате — от режиссера «Шестого чувства» и «Сплита» М. Найта Шьямалана про потерявшую годовалого ребенка супружескую пару, которая нанимает няню для ухода за куклой-младенцем
Иен Сомерхолдер возвращается в мир вурдалаков, но на этот раз не в образе коварного кровососа, а в роли ученого, пытающегося остановить эпидемию, обращающую людей в вампиров, жертвой которой стал его лучший друг
Триллер по роману Кэтлин Барбер о том, куда может завести одержимость столь популярными сегодня криминальными подкастами — с оскароносной Октавией Спенсер и звездой «Во все тяжкие» Аароном Полом в главных ролях
Режиссер «Отряда самоубийц» и «Ярости» Дэвид Эйр дебютирует в формате сериала — с историей в стиле «Крутого Уокера», про служителя закона в пятом поколении, привыкшего собственноручно ловить плохих парней
Вольная адаптация романа Ника Хорнби про владелицу музыкального магазина, которая, копаясь в себе и пластинках, пытается разобраться, почему ей никак не везет в любви. В главной роли — звезда «Большой маленькой лжи» и будущая Женщина-кошка Зои Кравиц
США, конец 19-го века. Молодой беглый невольник присоединяется к группе борцов за отмену рабства, возглавляемой легендарным аболиционистом Джоном Брауном (Итан Хоук), чтобы отправиться с пропагандой своих идей по стране