1 Дом с прислугой 8.5 17

оценок IMDb8.1 Моя оценка 0 17 уже оценили США / 2019 / 52 мин. / 16+ драма ужасы триллер Хочу посмотреть 3 Трейлеры Очередной тревожный триллер — на этот раз в телевизионном формате — от режиссера «Шестого чувства» и «Сплита» М. Найта Шьямалана про потерявшую годовалого ребенка супружескую пару, которая нанимает няню для ухода за куклой-младенцем

2 Вампирские войны IMDb6.2 Моя оценка 0 3 уже оценили Канада / 2019 / 1 ч. / 16+ драма фантастика ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер Иен Сомерхолдер возвращается в мир вурдалаков, но на этот раз не в образе коварного кровососа, а в роли ученого, пытающегося остановить эпидемию, обращающую людей в вампиров, жертвой которой стал его лучший друг

3 По правде говоря IMDb7.5 Моя оценка 0 1 уже оценил США / 2019 / 52 мин. / 16+ драма криминал триллер Хочу посмотреть 1 Трейлер Триллер по роману Кэтлин Барбер о том, куда может завести одержимость столь популярными сегодня криминальными подкастами — с оскароносной Октавией Спенсер и звездой «Во все тяжкие» Аароном Полом в главных ролях

4 Расправа IMDb7.7 Моя оценка 0 4 уже оценили США / 2019 / 42 мин. / 16+ драма Хочу посмотреть 2 Трейлеры Роковая женщина, едва выжившая после нападения головорезов, разрабатывает изощренный план мести, от которой не удастся скрыться никому

5 Ведьмак США, Польша / 2019 / 50 мин. / 16+ драма фэнтези боевик приключения Хочу посмотреть 4 Трейлеры Генри Кавилл переодевается из Супермена в охотника за чудовищами в амбициозной экранизации популярной серии книг, обещающей составить конкуренцию «Игре престолов»

6 Рождественская история Великобритания / 2019 / 1 ч. / 16+ драма фэнтези Хочу посмотреть 2 Трейлеры Свежая экранизация классической повести Чарльза Диккенса о скупом, сварливом и очень одиноком старике, чья жизнь меняется в Рождество

7 Маршал США / 2020 / 48 мин. / 16+ драма Хочу посмотреть 1 Трейлер Режиссер «Отряда самоубийц» и «Ярости» Дэвид Эйр дебютирует в формате сериала — с историей в стиле «Крутого Уокера», про служителя закона в пятом поколении, привыкшего собственноручно ловить плохих парней

8 5-я авеню США / 2020 / 45 мин. / 16+ фантастика комедия Хочу посмотреть 2 Трейлеры Хью Лори отправляется в 2060-й год в образе бывалого капитана роскошного космического корабля для туристов и оказывается совершенно не готовым к проблемам на борту

9 Чужак США / 2020 / 48 мин. / 16+ триллер детективный Хочу посмотреть 2 Трейлеры Экранизация свежего детективного триллера Стивена Кинга — про добропорядочного учителя и тренера, которого неожиданно для всех обвиняют в жестоком убийстве 11-летнего мальчика