Звезда «СашиТани» показала, в каком платье была на школьном выпускном

Актриса Алина Ланина опубликовала архивный кадр со своего выпускного
Звезда «СашиТани» Алина Ланина, сыгравшая в сериале Еву Сергееву, опубликовала архивный кадр со своего выпускного. Актриса показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), какое платье тогда выбрала для праздника. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость позировала на фото с родителями.

«Всех школьников и их родителей с Днем знаний! Скоро выпускной», — написала артистка.

Знаменитость родилась в 1989 году в Екатеринбурге. На тот момент матери актрисы было 16 лет. Звезда рассказывала в интервью, что не снимается для мужских журналов, а также отказывается от ролей в фильмах ужасов. Артистка росла в верующей семье, поэтому такие вещи для нее являются недопустимыми. Знаменитость отмечала, что благодарна родителям, которые с малых лет водили ее в церковь, а потом отдали в православную школу. По словам актрисы, мать и отец не навязывали ей определенную религию, но дали хорошую «христианскую базу».

У звезды двое детей: четырехлетний сын Лев и двухлетняя дочь Надежда. Ланина скрывает имя мужа, но она говорила в соцсетях, что ее избранник тоже творческий человек. Он снимался в кино, а теперь занимается другими проектами в этой сфере.

Ранее Алина Ланина снялась обнаженной в ванне.