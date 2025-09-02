Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В сети появилось редкое фото младшей дочери Анастасии Заворотнюк

Анна Заворотнюк поделилась снимком с младшей сестрой

Анна Заворотнюк показала редкое фото своей младшей сестры Милы — дочери актрисы Анастасии Заворотнюк от фигуриста Петра Чернышева. Шестилетняя Мила 1 сентября отправилась в первый класс. На фото Анна обнимала Милу, которая прижалась к старшей сестре и улыбалась.

Анна Заворотнюк с сестрой Милой, фото: соцсети
Анна Заворотнюк с сестрой Милой, фото: соцсети

«Милочка пошла в школу. Как быстро летит время! Пусть ее школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий», — трогательно написала Заворотнюк под снимком.

Подписчики Анны присоединились к поздравлениям и отметили, как сильно Мила похожа на своих родителей.

Напомним, Мила — младшая дочь Анастасии Заворотнюк, родившаяся в третьем браке актрисы с Петром Чернышевым. У Заворотнюк также остался 25-летний сын Майкл. Артистка ушла из жизни в возрасте 53 лет после тяжелой борьбы с раком. О своем диагнозе Анастасия узнала в 2019 году, вскоре после рождения Милы. Семья актрисы тщательно оберегает личное пространство девочки, крайне редко показывая ее в соцсетях и на публике.