Напомним, Мила — младшая дочь Анастасии Заворотнюк, родившаяся в третьем браке актрисы с Петром Чернышевым. У Заворотнюк также остался 25-летний сын Майкл. Артистка ушла из жизни в возрасте 53 лет после тяжелой борьбы с раком. О своем диагнозе Анастасия узнала в 2019 году, вскоре после рождения Милы. Семья актрисы тщательно оберегает личное пространство девочки, крайне редко показывая ее в соцсетях и на публике.