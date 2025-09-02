Анна Заворотнюк показала редкое фото своей младшей сестры Милы — дочери актрисы Анастасии Заворотнюк от фигуриста Петра Чернышева. Шестилетняя Мила 1 сентября отправилась в первый класс. На фото Анна обнимала Милу, которая прижалась к старшей сестре и улыбалась.
«Милочка пошла в школу. Как быстро летит время! Пусть ее школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий», — трогательно написала Заворотнюк под снимком.
Подписчики Анны присоединились к поздравлениям и отметили, как сильно Мила похожа на своих родителей.
Напомним, Мила — младшая дочь Анастасии Заворотнюк, родившаяся в третьем браке актрисы с Петром Чернышевым. У Заворотнюк также остался 25-летний сын Майкл. Артистка ушла из жизни в возрасте 53 лет после тяжелой борьбы с раком. О своем диагнозе Анастасия узнала в 2019 году, вскоре после рождения Милы. Семья актрисы тщательно оберегает личное пространство девочки, крайне редко показывая ее в соцсетях и на публике.