Звезда «Глухаря» снялась с сыновьями-тройняшками: «Вот они, восьмиклассники»

Звезда сериала «Глухарь» Мария Болтнева проводила своих сыновей-тройняшек в восьмой класс. Актриса снялась с 13-летними Андреем, Тимофеем и Платоном возле школы и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Вот они, восьмиклассники… Желаю родителям запастись качественным магнием. Здоровья и старания в учебе желаю всем нашим детям. Дай Господь силы тем, кто будет отлучен от игры в Dota и Counter-Strike на время уроков», — отшутилась артистка.
Знаменитость стала многодетной матерью в 28 лет. Болтнева рассказывала в личном блоге, что ей было очень тяжело вынашивать мальчиков, и потом она с трудом управлялась с младенцами, хотя у нее была помощь. С отцом сыновей актером Георгием Лежавой звезда познакомилась в 2010 году на премьере своего режиссерского дебюта «Маниакальные проявления мисс Изольды К.». Пара давно рассталась, но артисты вместе продолжают воспитывать детей. По словам Болтневой, экс-супруг активно участвует в жизни Андрея, Тимофея и Платона, как адекватный мужчина, который не уклоняется от ответственности.
Ранее Болтнева снялась в спортивном костюме, который носила в 7-м классе.