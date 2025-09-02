Звезда «Глухаря» снялась с сыновьями-тройняшками: «Вот они, восьмиклассники»

Знаменитость стала многодетной матерью в 28 лет. Болтнева рассказывала в личном блоге, что ей было очень тяжело вынашивать мальчиков, и потом она с трудом управлялась с младенцами, хотя у нее была помощь. С отцом сыновей актером Георгием Лежавой звезда познакомилась в 2010 году на премьере своего режиссерского дебюта «Маниакальные проявления мисс Изольды К.». Пара давно рассталась, но артисты вместе продолжают воспитывать детей. По словам Болтневой, экс-супруг активно участвует в жизни Андрея, Тимофея и Платона, как адекватный мужчина, который не уклоняется от ответственности.