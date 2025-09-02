В сети появились фото со свадьбы дочери Владимира Машкова: «Любовь победит»

В сети появились фото со свадьбы дочери народного артиста России Владимира Машкова. Актриса Мария Машкова публично поздравила мужа с годовщиной и поделилась архивными кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда сериала «Не родись красивой» рассказала, как они расписывались в ЗАГСе Санкт-Петербурга.
«Сегодня ровно 16 лет, как мы с Сашкой пообещали какой-то очень нежной, хрупкой, но глубоко беременной женщине, в питерском ЗАГСе, что будем вместе в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и здравии. Когда я через месяц пришла к врачу, мне сказали, что я жду Фаню. Помню, что в медкарте стояла дата начала нашей дочки — 2 сентября. День нашей свадьбы. Первое, о чем я подумала, — наверное, та нежная хрупкая, глубоко беременная, наколдовала. Уважаемая хрупкая и нежная! Все, что мы вам пообещали, очень стараемся исполнять. Любовь победит. Аминь», — написала знаменитость.
Артистка замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. Пара растит двоих детей: 15-летнюю Стефанию и 13-летнюю Александру. Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. До начала СВО звезда прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов.
Машкова признавалась в личном блоге, что не планировала так долго быть в отношениях и не разводиться. По словам знаменитости, в 20 лет она решила минимум пять раз побывать в ЗАГСе и следовала этому плану, пока не встретила пианиста, который вернул ей веру в брак. Машкова также отмечала, что бабушка, педагог этики и эстетики, всегда заступалась за Слободяника и советовала ей «держаться за него».
