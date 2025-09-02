В сети появились фото со свадьбы дочери Владимира Машкова: «Любовь победит»

«Сегодня ровно 16 лет, как мы с Сашкой пообещали какой-то очень нежной, хрупкой, но глубоко беременной женщине, в питерском ЗАГСе, что будем вместе в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и здравии. Когда я через месяц пришла к врачу, мне сказали, что я жду Фаню. Помню, что в медкарте стояла дата начала нашей дочки — 2 сентября. День нашей свадьбы. Первое, о чем я подумала, — наверное, та нежная хрупкая, глубоко беременная, наколдовала. Уважаемая хрупкая и нежная! Все, что мы вам пообещали, очень стараемся исполнять. Любовь победит. Аминь», — написала знаменитость.