Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Папина копия»: Исакова показала дочь от Юрия Мороза на школьной линейке

Наследница актрисы пошла в четвертый класс

Виктория Исакова проводила девятилетнюю дочь от режиссера Юрия Мороза в школу. Варвара пошла в четвертый класс. В личном блоге звезда сериала «Дети перемен» показала совместные кадры с наследницей, сделанные на школьной линейке.

Виктория Исакова с дочерью Варварой, фото: соцсети
Виктория Исакова с дочерью Варварой, фото: соцсети

Исакова позировала в темно-коричневом лонгсливе и брюках горчичного оттенка. Она собрала волосы в высокий пучок и дополнила образ солнцезащитными очками.

Варвара была одета в школьную форму: юбку, рубашку в полоску, пиджак. Волосы она заплела в длинную косу. Знаменитая мама и ее дочь позировали в обнимку с букетом цветов.

«С Днем Знаний! Пусть ни одно знание не остается без применения!» — написала Исакова.

Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям: «Какие красивые и очаровательные девочки! С праздником!», «Косища мамина, а так – папина копия», «Какая прелестная нежная девочка! Успехов ей и счастья!».

Также артистка запечатлела дочь по дороге в школу. Варвара ехала на самокате с рюкзаком на спине. Она рассказала маме, что у нее праздничное настроение.

Виктория Исакова с дочерью Варварой, фото: соцсети
Виктория Исакова с дочерью Варварой, фото: соцсети

«На 90 процентов. Остальные 10 не очень праздничные. Но я даже не знаю, почему. Так что, наверное, даже на 99 процентов праздничное», — отметила школьница.

Напомним, Варвара родилась в 2015 году в браке актрисы Виктории Исаковой и режиссера Юрия Мороза. В июле 2025-го Юрий Павлович ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 68 лет.

Накануне Виктория Исакова показала, как девятилетняя дочь готовится к первому сентября. 