Виктория Исакова проводила девятилетнюю дочь от режиссера Юрия Мороза в школу. Варвара пошла в четвертый класс. В личном блоге звезда сериала «Дети перемен» показала совместные кадры с наследницей, сделанные на школьной линейке.
Исакова позировала в темно-коричневом лонгсливе и брюках горчичного оттенка. Она собрала волосы в высокий пучок и дополнила образ солнцезащитными очками.
Варвара была одета в школьную форму: юбку, рубашку в полоску, пиджак. Волосы она заплела в длинную косу. Знаменитая мама и ее дочь позировали в обнимку с букетом цветов.
«С Днем Знаний! Пусть ни одно знание не остается без применения!» — написала Исакова.
Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям: «Какие красивые и очаровательные девочки! С праздником!», «Косища мамина, а так – папина копия», «Какая прелестная нежная девочка! Успехов ей и счастья!».
Также артистка запечатлела дочь по дороге в школу. Варвара ехала на самокате с рюкзаком на спине. Она рассказала маме, что у нее праздничное настроение.
«На 90 процентов. Остальные 10 не очень праздничные. Но я даже не знаю, почему. Так что, наверное, даже на 99 процентов праздничное», — отметила школьница.
Напомним, Варвара родилась в 2015 году в браке актрисы Виктории Исаковой и режиссера Юрия Мороза. В июле 2025-го Юрий Павлович ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 68 лет.
Накануне Виктория Исакова показала, как девятилетняя дочь готовится к первому сентября.