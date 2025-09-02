В Москве представили «Токсичного мстителя» с неузнаваемым Элайджей Вудом

Действие фильма разворачивается вокруг уборщика-неудачника Уинстона. Потеряв жену, мужчина в одиночку воспитывает сына-подростка и едва сводит концы с концами. Но однажды судьба дает ему шанс на новую жизнь — в результате падения в чан с токсичными отходами Уинстон мутирует. Вооруженный растворяющей шваброй и суперспособностями, Токсичный мститель бросает вызов преступности в лице местной группировки «Конченые».