В Москве представили «Токсичного мстителя» с неузнаваемым Элайджей Вудом

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась закрытая премьера комедийного боевика «Токсичный мститель» со звездой «Игры престолов» Питером Динклэйджем в главной роли. Образ эффектного антагониста в картине исполнил Элайджа Вуд.
Среди первых российских зрителей фильма оказались актеры и блогеры — Денис Косяков, Алексей Гаврилов, Карен Арутюнов, Сергей Чихачев, Гурам Баблишвили, AKTASH, MIKO GLSS, Петр Кузнецов, Владимир Ермак, Ева Искусных, Александр Груздев, Андрей Курочкин, Тимофей Звягольский, Илья Гуров и другие.
Действие фильма разворачивается вокруг уборщика-неудачника Уинстона. Потеряв жену, мужчина в одиночку воспитывает сына-подростка и едва сводит концы с концами. Но однажды судьба дает ему шанс на новую жизнь — в результате падения в чан с токсичными отходами Уинстон мутирует. Вооруженный растворяющей шваброй и суперспособностями, Токсичный мститель бросает вызов преступности в лице местной группировки «Конченые».
Помимо Динклэйджа и Вуда, в актерский состав вошли Кевин Бейкон и Джейкоб Тремблей, которого зрители помнят по ролям в «Комнате» и «Чуде».
Мировая премьера ленты состоялась 29 августа, а зарубежные критики уже выставили «Токсичному мстителю» высокую оценку — на авторитетном сайте Rotten Tomatoes фильм получил 92 процента свежести.
В России «Токсичный мститель» выйдет на большие экраны 4 сентября благодаря кинопрокатной компании «Наше кино».