Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве представили «Токсичного мстителя» с неузнаваемым Элайджей Вудом

Гости премьеры оценили новый супергеройский блокбастер с голливудскими звездами

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась закрытая премьера комедийного боевика «Токсичный мститель» со звездой «Игры престолов» Питером Динклэйджем в главной роли. Образ эффектного антагониста в картине исполнил Элайджа Вуд.

Среди первых российских зрителей фильма оказались актеры и блогеры — Денис Косяков, Алексей Гаврилов, Карен Арутюнов, Сергей Чихачев, Гурам Баблишвили, AKTASH, MIKO GLSS, Петр Кузнецов, Владимир Ермак, Ева Искусных, Александр Груздев, Андрей Курочкин, Тимофей Звягольский, Илья Гуров и другие. 

Денис Косяков с гостем премьеры
Денис Косяков с гостем премьеры
Сергей Чихачев и Карен Арутюнов
Сергей Чихачев и Карен Арутюнов
Ева Искусных
Ева Искусных
Алексей Гаврилов
Алексей Гаврилов

Действие фильма разворачивается вокруг уборщика-неудачника Уинстона. Потеряв жену, мужчина в одиночку воспитывает сына-подростка и едва сводит концы с концами. Но однажды судьба дает ему шанс на новую жизнь — в результате падения в чан с токсичными отходами Уинстон мутирует. Вооруженный растворяющей шваброй и суперспособностями, Токсичный мститель бросает вызов преступности в лице местной группировки «Конченые».

Помимо Динклэйджа и Вуда, в актерский состав вошли Кевин Бейкон и Джейкоб Тремблей, которого зрители помнят по ролям в «Комнате» и «Чуде».

Мировая премьера ленты состоялась 29 августа, а зарубежные критики уже выставили «Токсичному мстителю» высокую оценку — на авторитетном сайте Rotten Tomatoes фильм получил 92 процента свежести.

В России «Токсичный мститель» выйдет на большие экраны 4 сентября благодаря кинопрокатной компании «Наше кино».