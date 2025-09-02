47-летняя Екатерина Климова показала себя в пижаме и без макияжа

Актриса Екатерина Климова показала себя в пижаме и без макияжа. Звезда рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отдыхает с матерью в санатории в Ессентуках. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«А вы любите кислородный коктейль?» — обратилась к аудитории артистка.
Знаменитость родилась в Москве в семье художника Александра Климова и бухгалтера Светланы Климовой. Актриса признавалась, что у них было принято бурное проявление чувств и эмоций, и это пригодилось ей в будущей профессии. После окончания школы будущая звезда поступила на подготовительные курсы во ВГИК, а в 1999 году окончила с красным дипломом Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина и начала работать в театре, а также активно сниматься в кино.
Климова отмечала, что у нее сложились дружеские отношения с матерью, поэтому она живет с ней в одном доме. Артистка называет родительницу «девочкой», которая смогла сохранить в себе детскую непосредственность и способность радоваться любым мелочам.
Звезда признавалась подписчикам, что следит за фигурой. Она придерживается сбалансированного здорового питания, но не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Актриса не проводит много времени в спортивном зале, ей не нравятся такие тренировки, однако знаменитость часто плавает, ходит пешком и делает зарядку, поддерживая мышцы в тонусе. И по мнению звезды, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.
