Кармен Электра похвасталась фигурой в микрошортах

53-летняя актриса Кармен Электра похвасталась фигурой в джинсовых микрошортах
Кармен Электра / фото: соцсети
Кармен Электра / фото: соцсети

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

53-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в джинсовых микрошортах и бюстгальтере от бикини красного цвета. При этом она позировала перед камерой с макияжем, выполненном в стиле smoky eyes, и распущенными локонами.

Поклонники оценили стройное тело звезды «Очень страшного кино» и «Спасателей Малибу» в комментариях под публикацией. «Выглядишь абсолютно потрясающе и горячо», «Как можно быть в таком возрасте настолько красивой?», «Восхищаюсь тобой», «Красотка», «Шикарная женщина», — высказывались они.