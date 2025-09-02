Популярная актриса одолжила наряд у Джулии Робертс для красной дорожки в Венеции

Аманда Сайфред представила на 82-м Венецианском кинофестивале фильм «Завещание Энн Ли», где сыграла предводительницу секты.
Для пресс-конференции, посвященной премьере ленты, 39-летняя актриса выбрала тот же деловой образ, в котором Джулия Робертс на прошлой неделе презентовала в Венеции драму «После охоты».
Выяснилось, что Сайфред так понравился наряд Джулии Робертс, что ей захотелось его примерить. Аманда связалась с Джулией и та любезно согласилась одолжить свой костюм Versace. Ситуации помогло еще и то, что у актрис — один и тот же стилист.
Наряд включает в себя жакет оверсайз, темно-синие джинсы, рубашку в полоску и коричневый ремень. Обувь актрисы для своих появлений на публике выбрали разную. Джулия Робертс предпочла закрытые туфли на каблуке, а Аманда Сайфред остановилась на босоножках.