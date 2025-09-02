Ричмонд
Популярная актриса одолжила наряд у Джулии Робертс для красной дорожки в Венеции

Аманда Сайфред появилась на Венецианском кинофестивале в костюме Джулии Робертс
Аманда Сайфред
Аманда СайфредИсточник: Legion-Media.ru

Аманда Сайфред представила на 82-м Венецианском кинофестивале фильм «Завещание Энн Ли», где сыграла предводительницу секты.

Для пресс-конференции, посвященной премьере ленты, 39-летняя актриса выбрала тот же деловой образ, в котором Джулия Робертс на прошлой неделе презентовала в Венеции драму «После охоты».

Аманда Сайфред
Аманда СайфредИсточник: Legion-Media.ru

Выяснилось, что Сайфред так понравился наряд Джулии Робертс, что ей захотелось его примерить. Аманда связалась с Джулией и та любезно согласилась одолжить свой костюм Versace. Ситуации помогло еще и то, что у актрис — один и тот же стилист.

Джулия Робертс
Джулия РобертсИсточник: Legion-Media.ru

Наряд включает в себя жакет оверсайз, темно-синие джинсы, рубашку в полоску и коричневый ремень. Обувь актрисы для своих появлений на публике выбрали разную. Джулия Робертс предпочла закрытые туфли на каблуке, а Аманда Сайфред остановилась на босоножках.