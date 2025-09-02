Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Вуди Аллен заявил о желании снять фильм с Дональдом Трампом

Вуди Аллен отметил, что ему было приятно работать с Трампом на съемках фильма «Знаменитость»
Вуди Аллен
Вуди АлленИсточник: Legion-Media.ru

Американский режиссер и продюсер Вуди Аллен заявил, что хотел бы снять фильм с участием главы Белого дома Дональда Трампа.

«Моим единственным желанием было бы режиссировать его сейчас. Если бы он позволил мне режиссировать его теперь, когда он президент, я думаю, я мог бы творить чудеса», — сказал четырехкратный обладатель премии «Оскар» в разговоре с комиком и телеведущим Биллом Маром.

Аллен напомнил, что уже работал с американским лидером. Трамп играл самого себя в фильме «Знаменитость», вышедшем в 1998 году. Режиссер назвал работу с Трампом приятной. По словам Аллена, он оказался очень хорошим актером.

Напомним, в январе стало известно о планах супруги президента США Мелании Трамп снять документальный фильм о своей жизни в Белом доме. Уточнялось, что в съемки решили вложить $40 млн.