Вуди Аллен заявил о желании снять фильм с Дональдом Трампом

Американский режиссер и продюсер Вуди Аллен заявил, что хотел бы снять фильм с участием главы Белого дома Дональда Трампа.
«Моим единственным желанием было бы режиссировать его сейчас. Если бы он позволил мне режиссировать его теперь, когда он президент, я думаю, я мог бы творить чудеса», — сказал четырехкратный обладатель премии «Оскар» в разговоре с комиком и телеведущим Биллом Маром.
Аллен напомнил, что уже работал с американским лидером. Трамп играл самого себя в фильме «Знаменитость», вышедшем в 1998 году. Режиссер назвал работу с Трампом приятной. По словам Аллена, он оказался очень хорошим актером.
Напомним, в январе стало известно о планах супруги президента США Мелании Трамп снять документальный фильм о своей жизни в Белом доме. Уточнялось, что в съемки решили вложить $40 млн.