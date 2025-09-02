Вуди Аллен заявил о желании снять фильм с Дональдом Трампом

«Моим единственным желанием было бы режиссировать его сейчас. Если бы он позволил мне режиссировать его теперь, когда он президент, я думаю, я мог бы творить чудеса», — сказал четырехкратный обладатель премии «Оскар» в разговоре с комиком и телеведущим Биллом Маром.