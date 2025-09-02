Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Колокольников подарил голос злодею в мультфильме

В анимационном фильме «Финник 2» актер озвучил главного антагониста

Юрий Колокольников озвучил главного злодея в мультфильме «Финник 2». Голосом актера будет говорить опасный охотник на домовых, который выглядит как персонаж вестерна.

По сюжету, главный герой «Финника 2», озорной домовой, случайно утратил свою невидимость. Теперь обаятельного Финника и его родственников-домовых могут заметить люди, что может стать серьезной проблемой. Плюс ко всем несчастьям — за зеленым домовенком открывает охоту суровый Юджин. Коварный охотник, которого и озвучивает Юрий Колокольников, одержим желанием избавить мир от домовых.

Юрий Колокольников
Юрий Колокольников

Артист признался, что работа в анимации сильно отличается от съемок в кино.

«Понимаете, в мультфильмах ведь все всегда немножко гипертрофировано, — поделился Колокольников. — Мне, например, всегда нравится, когда ты можешь сильно покривляться и подурачиться».

Юрий Колокольников
Юрий Колокольников

В озвучке мультфильма также приняли участие Ида Галич и Слава Копейкин.

Премьера анимационного фильма «Финник 2» состоится 23 октября.