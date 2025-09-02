По сюжету, главный герой «Финника 2», озорной домовой, случайно утратил свою невидимость. Теперь обаятельного Финника и его родственников-домовых могут заметить люди, что может стать серьезной проблемой. Плюс ко всем несчастьям — за зеленым домовенком открывает охоту суровый Юджин. Коварный охотник, которого и озвучивает Юрий Колокольников, одержим желанием избавить мир от домовых.