Юрий Колокольников озвучил главного злодея в мультфильме «Финник 2». Голосом актера будет говорить опасный охотник на домовых, который выглядит как персонаж вестерна.
По сюжету, главный герой «Финника 2», озорной домовой, случайно утратил свою невидимость. Теперь обаятельного Финника и его родственников-домовых могут заметить люди, что может стать серьезной проблемой. Плюс ко всем несчастьям — за зеленым домовенком открывает охоту суровый Юджин. Коварный охотник, которого и озвучивает Юрий Колокольников, одержим желанием избавить мир от домовых.
Артист признался, что работа в анимации сильно отличается от съемок в кино.
«Понимаете, в мультфильмах ведь все всегда немножко гипертрофировано, — поделился Колокольников. — Мне, например, всегда нравится, когда ты можешь сильно покривляться и подурачиться».
В озвучке мультфильма также приняли участие Ида Галич и Слава Копейкин.
Премьера анимационного фильма «Финник 2» состоится 23 октября.