Невеста в черном: сын Елены Яковлевой женился во второй раз

Наследник актрисы показал новую избранницу

Денис Шальных во второй раз женился. В личном блоге сын Елены Яковлевой показал свадебные фото с новой избранницей.

Денис Шальных с женой, фото: соцсети
Денис Шальных с женой, фото: соцсети

Пара выбрала для бракосочетания черные наряды. Шальных был одет в брюки и рубашку, а его жена — в атласные брюки и корсет. Супруги позировали в объятиях на фоне зелени.

Шальных не стал показывать лицо своей возлюбленной. Также другие подробности нового брака сын звезды «Каменской» не раскрывает.

Сын Елены Яковлевой женился во второй раз, фото: соцсети
Сын Елены Яковлевой женился во второй раз, фото: соцсети

Напомним, Денис Шальных в 2017 году женился на журналистке Виктории Мельниковой. Спустя два года они развелись. По сообщениям СМИ, брак распался из-за измен Шальных.

«Почему развелся? Я накосячил, изменил жене, мы разошлись. Почему изменил? Можно сказать, что я урод!» — говорил наследник Яковлевой в шоу «Секрет на миллион».