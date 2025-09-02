Денис Шальных во второй раз женился. В личном блоге сын Елены Яковлевой показал свадебные фото с новой избранницей.
Пара выбрала для бракосочетания черные наряды. Шальных был одет в брюки и рубашку, а его жена — в атласные брюки и корсет. Супруги позировали в объятиях на фоне зелени.
Шальных не стал показывать лицо своей возлюбленной. Также другие подробности нового брака сын звезды «Каменской» не раскрывает.
Напомним, Денис Шальных в 2017 году женился на журналистке Виктории Мельниковой. Спустя два года они развелись. По сообщениям СМИ, брак распался из-за измен Шальных.
«Почему развелся? Я накосячил, изменил жене, мы разошлись. Почему изменил? Можно сказать, что я урод!» — говорил наследник Яковлевой в шоу «Секрет на миллион».