Права на съемки «Трудно быть богом» вернули из Голливуда в Россию

По его словам, все эти годы он работал в тесном диалоге с правообладателями: «Еще на этапе первого договора — тогда один из братьев Стругацких был жив — нам потребовались серьезные усилия, чтобы убедить, что именно мы, а не голливудская студия, — лучшая команда для этой экранизации. Позже в проект поверили Федор Бондарчук и Тимур Вайнштейн, став его продюсерами, — я им искренне благодарен. Вот такой непростой путь прошел наш проект».