Михалков проведет на ВЭФ бизнес-завтрак, посвященный евразийскому аналогу «Оскара»

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бизнес-завтрак, посвященный Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», пройдет 6 сентября на Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом ТАСС сообщил инициатор и вдохновитель создания академии и кинонаграды Никита Михалков.
«С учетом того, что это будет Дальневосточный форум и там будут присутствовать представители региона, так сказать, Большого Юга, мы надеемся еще раз рассказать про премию, пригласить кинематографистов для участия в Евразийской Академии и представления своих картин на “Бриллиантовую бабочку”», — отметил Михалков.
«Очень надеюсь, что мы привлечем внимание к этой награде, потому что, на мой взгляд, на сегодняшний день Евразийская академия — это одна из самых непредвзятых институций кинематографа, которая позволит тем, кто раньше не мог рассчитывать на известность на Западе, быть услышанным в мире», — добавил режиссер. По его словам, заявки на участие в академии уже подали около 15 стран, среди них Китай, Индия и многие другие.
Первое награждение премии пройдет 24 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму равную эквиваленту одного миллиона долларов, и каждая следующая номинация — 250 тысяч долларов.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».
ВЭФ пройдет в этом году во Владивостоке