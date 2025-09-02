Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Михалков проведет на ВЭФ бизнес-завтрак, посвященный евразийскому аналогу «Оскара»

Режиссер отметил, что «Евразийская академия — это одна из самых непредвзятых институций кинематографа, которая позволит тем, кто раньше не мог рассчитывать на известность на Западе, быть услышанным в мире»
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бизнес-завтрак, посвященный Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», пройдет 6 сентября на Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом ТАСС сообщил инициатор и вдохновитель создания академии и кинонаграды Никита Михалков.

«С учетом того, что это будет Дальневосточный форум и там будут присутствовать представители региона, так сказать, Большого Юга, мы надеемся еще раз рассказать про премию, пригласить кинематографистов для участия в Евразийской Академии и представления своих картин на “Бриллиантовую бабочку”», — отметил Михалков.

«Очень надеюсь, что мы привлечем внимание к этой награде, потому что, на мой взгляд, на сегодняшний день Евразийская академия — это одна из самых непредвзятых институций кинематографа, которая позволит тем, кто раньше не мог рассчитывать на известность на Западе, быть услышанным в мире», — добавил режиссер. По его словам, заявки на участие в академии уже подали около 15 стран, среди них Китай, Индия и многие другие.

Первое награждение премии пройдет 24 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму равную эквиваленту одного миллиона долларов, и каждая следующая номинация — 250 тысяч долларов.

Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».

ВЭФ пройдет в этом году во Владивостоке 3—6 сентября. Главной темой станет «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.