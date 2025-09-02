Михалков проведет на ВЭФ бизнес-завтрак, посвященный евразийскому аналогу «Оскара»

«Очень надеюсь, что мы привлечем внимание к этой награде, потому что, на мой взгляд, на сегодняшний день Евразийская академия — это одна из самых непредвзятых институций кинематографа, которая позволит тем, кто раньше не мог рассчитывать на известность на Западе, быть услышанным в мире», — добавил режиссер. По его словам, заявки на участие в академии уже подали около 15 стран, среди них Китай, Индия и многие другие.