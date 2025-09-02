Ричмонд
Продюсер Толстунов допустил возвращение зарубежных студий в Россию

При этом он отметил, что сейчас зритель ходит в кино не так часто, как раньше
Игорь Толстунов
Игорь Толстунов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Зарубежные киностудии могут со временем вернуться в Россию и составить конкуренцию отечественному кинематографу, при этом российское кино показывает достойные сборы в кинотеатрах. Таким мнением с ТАСС поделился продюсер Игорь Толстунов.

«Думаю, что да. Ничто не вечно под луной, так что, и это пройдет. И, конечно, все будет. Если они вернутся, то составят огромную конкуренцию российскому кино, безусловно. Сейчас многие российские фильмы показывают очень достойные сборы, приличные, но тем не менее, во многом благодаря ослабленной конкуренции», — рассказал собеседник агентства.

При этом продюсер отметил, что сейчас зритель ходит в кино не так часто, как раньше, хотя посещаемость кинотеатров постепенно восстанавливается. Одной из причин снижения посещаемости кинотеатров Толстунов назвал рост цен на билеты.

«Сегодня поход в кино семьей или компанией стал дороже, поэтому не все хотят идти в кино. [Хотя посещаемость] постепенно восстанавливается. Не успела кончиться пандемия, как произошли другие серьезные события, из-за которых с рынка ушли важнейшие поставщики кинопродукции, монополисты. Тем не менее российское кино тоже стало производить достаточное количество картин, которые могут собирать миллиарды в залах. У нас порядка пяти-семи фильмов-миллиардников в год есть», — резюмировал он.