Актер из сериала «Кадетство» Головин лишился машины из-за долга по микрозайму

Как следует из материалов, Головин взял микрозайм на 366 месяцев под 99%. Согласно договору, свой автомобиль актер отдал под залог. Обязанности по выплате кредита он не исполнял и просрочил выплаты более чем на год. В связи с этим компания и обратилась в суд.