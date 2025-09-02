Ричмонд
В Москве пройдет вечер памяти Валентина Гафта

Близкие, друзья и коллеги актера поделятся воспоминаниями, исполнят его любимые музыку и стихи
Валентин Гафт
Валентин ГафтИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вечер памяти народного артиста РСФСР Валентина Гафта состоится 2 сентября на Основной сцене Московского театра «Современник». Проект получил название «Не прощаемся!..».

«2 сентября 2025 года на Основной сцене “Современника” пройдет вечер памяти Валентина Гафта, уникального артиста и поэта, чей талант невозможно уместить в привычные рамки. Актер редкой индивидуальности, Валентин Иосифович всегда был центром общего притяжения, умел дружить, согревая своим теплом, при этом был непримиримым и категоричным», — сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Как отмечают в «Современнике», в рамках вечера на Основной сцене окажутся близкие, друзья и коллеги Гафта, «те, кому посчастливилось работать с ним вместе, и те, кто мечтает прикоснуться к наследию великого артиста». В этот день собравшиеся поделятся воспоминаниями о мастере. В стенах театра прозвучит любимая музыка Гафта, а также его собственные стихи, в частности, на тему любви, искусства.

«Режиссер вечера — художественный руководитель театра “Практика” и главный режиссер РАМТа Марина Брусникина. “Не прощаемся!..” станет еще одной ее совместной работой с продюсером Леонидом Роберманом, благодаря которой все желающие смогут прикоснуться к наследию великого артиста», — добавили в пресс-службе.

В рамках мероприятия состоится и конкурс эпиграмм: участвовать в нем будут студенты театральных вузов и начинающие артисты. Председателем жюри станет народная артистка РФ Ольга Остроумова. Победителей конкурса наградят на самом вечере: они получат денежную премию и смогут прочитать эпиграммы для публики.

Об актере

Валентин Гафт
Валентин ГафтИсточник: Алексей Молчановский

Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. В 1957 году выпустился из Школы-студии МХАТ. Гафт работал в Московском драматическом театре, Ленкоме, Театре сатиры, Театре имени Моссовета. С 1969 года служил в труппе театра «Современник». Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи» и других.