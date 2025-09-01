Никита Ефремов объяснил, почему рано снимать фильмы о СВО

«Она не может быть по-настоящему глубоко раскрыта, на мой взгляд. Когда процесс травматизации продолжается, возникает посттравматический стресс, как минимум. Поэтому, наверное, сначала нужно действительно завершить конфликт, заключить все соглашения, и уже потом заниматься другими аспектами», — поделился актер.