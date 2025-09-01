Дакота Джонсон рассказала о токсичной атмосфере на съемках «Офиса»

Дакота Джонсон недавно рассказала о своем опыте съемок в финале популярного ситкома «Офис». В откровенном интервью она призналась, что работа над этим проектом стала для нее одним из самых непростых периодов в жизни.
Актриса отметила, что столкнулась с рядом серьезных трудностей на съемочной площадке. По ее словам, атмосфера была весьма напряженной и недружелюбной, что существенно усложняло работу и вызывало дополнительный стресс.
«Там была странная обстановка, я приходила с позитивным настроем: “Так рада быть здесь!”. А никто не хотел со мной разговаривать. Всем было все равно», — рассказала Джонсон.
