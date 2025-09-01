Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марина Федункив ответила на слухи о пластической операции

Актриса прокомментировала слухи о своих пластических операциях
Марина Федункив
Марина Федункив

Марине Федункив впервые стала мамой в 53 года. Поклонники отметили, что после данного события знаменитость помолодела. Многие решили, что актриса сделала пластическую операцию. В интервью Леди Mail звезда решила развеять все домыслы о вмешательствах во внешность. По словам Федункив, все дело в отечности из-за беременности.

«Губы выглядели так, как будто я туда закачала все возможные средства, но нет. И пластики тоже не было. Если бы была, не вижу смысла скрывать», — призналась актриса в разговоре с изданием.

При этом Федункив не отрицает, что однажды может воспользоваться услугами пластических хирургов. Пока поддерживать молодость удается и менее радикальными способами.

«Со временем сделаю, я думаю. Пока косметология на высоком уровне, и мне удается благодаря ей выглядеть нормально», — высказалась актриса. При этом хорошо выглядеть на экране, по словам артистки, ей помогает в том числе профессиональный макияж. А что касается похудения — никаких особых секретов у нее нет — только правильное питание.

«Если нужно сбросить килограммы для роли, то мысленно настраиваю себя на то, чтобы правильно питаться какое-то время», — отметила Марина. Поддерживать себя в форме во всех смыслах обязывает профессия.

Ранее Марина Федункив рассказала, в честь кого назвала сына.