Джуд Лоу и Алисия Викандер посетили премьеру «Кремлевского волшебника» в Венеции

Британский актер выбрал для этого мероприятия элегантный образ, остановившись белом смокинге, черных брюках и галстуке-бабочке. Алисия, в свою очередь, поразила всех своим эффектным нарядом от Louis Vuitton. Платье, открывающее плечи и подчеркивающее ее фигуру, стало настоящим украшением вечера и одной из главных тем для обсуждений на фестивале.