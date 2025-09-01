Джуд Лоу и Алисия Викандер посетили премьеру «Кремлевского волшебника» в Венеции

На 82-м Венецианском кинофестивале прошла премьера остросюжетного фильма «Кремлевский волшебник», который вызвал широкий резонанс среди зрителей и критиков благодаря своей провокационной тематике и актерскому составу. Главные роли в картине исполнили Джуд Лоу и Алисия Викандер, которые появились на красной дорожке.
Британский актер выбрал для этого мероприятия элегантный образ, остановившись белом смокинге, черных брюках и галстуке-бабочке. Алисия, в свою очередь, поразила всех своим эффектным нарядом от Louis Vuitton. Платье, открывающее плечи и подчеркивающее ее фигуру, стало настоящим украшением вечера и одной из главных тем для обсуждений на фестивале.
Фильм, снятый режиссером Оливье Ассаясом, рассказывает сатирическую историю о политической жизни постсоветской России. Джуд воплотил на экране образ президента Владимира Путина, при этом существенно изменив свою внешность для большей достоверности. Однако Лоу принял решение сохранить свой естественный голос, чтобы избежать создания пародийного или карикатурного образа.
«Мы с Оливье решили, что не стоит превращать роль в пародию. Я не прятался за гримом, а старался найти узнаваемые черты того периода жизни Путина», — отметил актер.
