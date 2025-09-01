Марина Александрова, которой 29 августа исполнилось 43 года, провела этот день в кругу близких, выбрав для отдыха уютный город Плес в Ивановской области.
В прошедшие выходные она вместе с супругом, режиссером Андреем Болтенко, детьми Андреем и Екатериной, а также родителями наслаждалась прогулками, катанием на катере, посещением достопримечательностей и семейными чаепитиями на свежем воздухе.
Фотографиями и впечатлениями с семейного отдыха актриса поделилась в личном блоге, отметив, что завершение лета для нее — всегда особенное время.
Марина Александрова замужем за Андреем Болтенко с 2012 года. У пары двое детей: сын Андрей и дочь Екатерина.
