Марина Александрова отпраздновала день рождения с семьей в живописном Плесе

29 августа актрисе исполнилось 43 года

Марина Александрова, которой 29 августа исполнилось 43 года, провела этот день в кругу близких, выбрав для отдыха уютный город Плес в Ивановской области.

Марина Александрова с мужем, фото: соцсети
Марина Александрова, фото: соцсети
В прошедшие выходные она вместе с супругом, режиссером Андреем Болтенко, детьми Андреем и Екатериной, а также родителями наслаждалась прогулками, катанием на катере, посещением достопримечательностей и семейными чаепитиями на свежем воздухе.

Фотографиями и впечатлениями с семейного отдыха актриса поделилась в личном блоге, отметив, что завершение лета для нее — всегда особенное время.

Марина Александрова с детьми, фото: соцсети
Марина Александрова с сыном, фото: соцсети
Марина Александрова замужем за Андреем Болтенко с 2012 года. У пары двое детей: сын Андрей и дочь Екатерина.

Ранее Марина Александрова рассказала о роли акушерки в новом сериале «Дыши».