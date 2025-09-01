Когда мы смотрим на успешных актеров, кажется, что их путь был предопределен: сцена, съемки, аплодисменты. Но каждый из них когда-то сидел за школьной партой, списывал на контрольных и переживал первые победы и поражения. Российские звезды по-разному вспоминают свои школьные годы — кто-то с улыбкой, кто-то с ноткой грусти. Мы собрали несколько детских воспоминаний известных артистов.
Павел Прилучный
Будущий актер родился в Казахстане, а после смерти отца семья переехала в Сибирь. Учился Павел в обычной школе в Бердске. По его словам, характер у него был непростой, и поведение нередко вызывало вопросы. Зато в спорте Прилучный проявлял себя с лучшей стороны: занимался боксом и тратил много времени на тренировки. Кроме того, он посещал множество дополнительных занятий.
Сам актер признавался: «У меня не было практически ни одного свободного часа. Каждый день я вставал в 6 утра и возвращался домой только в 9 вечера после всех занятий».
Мария Аронова
В школе Мария была активной, участвовала во всех концертах и спектаклях. Уже в шестом классе в сочинении она написала, что хочет поступить в Щукинское училище, хотя даже не знала, где оно находится. Учеба давалась ей с трудом, а поведение оставляло желать лучшего. Тем не менее родители поддержали дочь в ее желании стать актрисой.
Она рассказывала: «Думаю, я не была подарком. И до сих пор не понимаю, как это было возможно — свято поверить в ребенка, который плохо учился в школе, был громким, многим мешал?!».
Лариса Гузеева
Актриса признавалась, что в школе была довольно хулиганистой. Она не любила строгих правил и часто спорила с учителями. Именно тогда проявился тот бунтарский дух, который зрители позже увидят в ее ролях.
В одном из интервью Лариса откровенно сказала: «Я была учительской дочкой и просто не имела права плохо себя вести. Поэтому школу я ненавидела и, как могла, сопротивлялась догмам. Я стала носить очень короткие юбки, краситься, курить, ругаться матом, за что мою маму в учительской “линчевали у позорного столба”… Я вообще чувствовала себя несчастной».
Екатерина Шпица
С золотой медалью окончила школу Екатерина Шпица, и сама актриса с теплотой вспоминает свои школьные годы. Она признается, что всегда была старательной ученицей и даже получала похвальные грамоты. В детстве ей пришлось сменить школу, однако проблем с учебой не возникло.
«В обеих школах, где я училась, были очень хорошие учителя. В Инте совершенно гениальный коллектив. Люди специально там создали французскую гимназию, чтобы их дети могли учиться и получать хорошее образование. Все, что я видела в стенах этой школы, делалось с большой любовью и энтузиазмом», — вспоминала актриса.
Елизавета Арзамасова
Будущая «Папина дочка» рано начала сниматься, поэтому учеба часто сочеталась с работой на съемках. Из-за занятости она не всегда успевала за одноклассниками, поэтому много занималась с репетиторами. Больше всего ей нравился французский язык.
Домашние задания Елизавета нередко делала прямо на съемочной площадке: «Помню, на съемках сериала “Достоевский”, где я играла Софью Ковалевскую, уже в образе и наряде делала математику. Прикольно, наверное, со стороны смотрелось».
Сергей Безруков
Один из тех, кто действительно старался учиться в школе, — Сергей Безруков. Он получал хорошие оценки, часто пятерки, но главным увлечением еще в юные годы для него стал театр. Будущий артист много времени проводил в Пушкинском театре, где служил его отец, а позже начал заниматься в театральной студии и играть в спектаклях.
Сам Безруков говорил: «Я сам был очень стеснительным, скромным мальчишкой, и читать стихи было для меня подвигом. Присутствовало волнение, с которым было очень сложно справиться: весь краснел, потел и терялся. Говорить о том, что я с самого начала был артистом, который не боялся сцены, нельзя».