Будущий актер родился в Казахстане, а после смерти отца семья переехала в Сибирь. Учился Павел в обычной школе в Бердске. По его словам, характер у него был непростой, и поведение нередко вызывало вопросы. Зато в спорте Прилучный проявлял себя с лучшей стороны: занимался боксом и тратил много времени на тренировки. Кроме того, он посещал множество дополнительных занятий.

Сам актер признавался: «У меня не было практически ни одного свободного часа. Каждый день я вставал в 6 утра и возвращался домой только в 9 вечера после всех занятий».