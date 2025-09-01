В грядущем сериале по «Гарри Поттеру» на роль профессора Филиуса Флитвика из Хогвартса утвердили Уорвика Дэвиса.
Актер уже играл этого преподавателя заклинаний во всех фильмах о Гарри Поттере.
55-летний Дэвис стал единственным исполнителем, перешедшим из оригинальной франшизы в телевизионный перезапуск.
Кроме того, компания HBO объявила еще семь новых актеров. Элайджа Ошин сыграет Дин Томаса, Финн Стивенс станет Крэббом, Уильям Нэш — Гойлом.
Преподавательский состав пополнили Сирин Саба (профессор Стебль), Ричард Дерден (профессор Бинс), Брид Бреннан (мадам Помфри).
Гоблина Крюкохвата сыграет Ли Гилл. Напомним, в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» эту роль также исполнил Уорвик Дэвис.
Премьера сериала по «Гарри Поттеру» состоится в 2027 году.
Ранее выяснилось, кто сыграет детей Уизли в новом проекте.