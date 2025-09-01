Ричмонд
Звезда оригинальных фильмов про Гарри Поттера вернется к своей роли в сериале

Актер Уорвик Дэвис вновь сыграет профессора Флитвика
Уорвик Дэвис в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана»
Уорвик Дэвис в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана»

В грядущем сериале по «Гарри Поттеру» на роль профессора Филиуса Флитвика из Хогвартса утвердили Уорвика Дэвиса.

Актер уже играл этого преподавателя заклинаний во всех фильмах о Гарри Поттере.

55-летний Дэвис стал единственным исполнителем, перешедшим из оригинальной франшизы в телевизионный перезапуск.

Кроме того, компания HBO объявила еще семь новых актеров. Элайджа Ошин сыграет Дин Томаса, Финн Стивенс станет Крэббом, Уильям Нэш — Гойлом.

Преподавательский состав пополнили Сирин Саба (профессор Стебль), Ричард Дерден (профессор Бинс), Брид Бреннан (мадам Помфри).

Гоблина Крюкохвата сыграет Ли Гилл. Напомним, в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» эту роль также исполнил Уорвик Дэвис.

Премьера сериала по «Гарри Поттеру» состоится в 2027 году.

Ранее выяснилось, кто сыграет детей Уизли в новом проекте.