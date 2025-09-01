Звезда «Ворониных» почтила память Бориса Клюева в годовщину его смерти

«Облака все сгустились, ветер поднялся, я в утепленной жилетке, хотя буквально утром все стояли в коротком рукаве. А только вступаю на тропиночку к нему и говорю: “Папа, я иду”, — так пробиваются солнышка лучи. И такое совпадение не впервые. Чувствую, он ждет. Знаю, он с нами, рядышком. С той же улыбкой и харизмой, что читаются на всех наших совместных фотографиях», — поделилась актриса.