Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Ворониных» почтила память Бориса Клюева в годовщину его смерти

Актриса Екатерина Волкова посетила могилу Бориса Клюева
Анна Фроловцева, Георгий Дронов, Екатерина Волкова и Борис Клюев
Анна Фроловцева, Георгий Дронов, Екатерина Волкова и Борис Клюев

Актриса Екатерина Волкова рассказала в Telegram-канале, что навестила могилу Бориса Клюева.

Знаменитость призналась, что первое сентября у нее делится на два настроения, так как в этот день 5 лет назад не стало Клюева. Она отметила, что ее переполняет добрая грусть и трогательная память о светлом. Артистка поделилась своими эмоциями и атмосферой, когда шла к памятнику Клюева.

«Облака все сгустились, ветер поднялся, я в утепленной жилетке, хотя буквально утром все стояли в коротком рукаве. А только вступаю на тропиночку к нему и говорю: “Папа, я иду”, — так пробиваются солнышка лучи. И такое совпадение не впервые. Чувствую, он ждет. Знаю, он с нами, рядышком. С той же улыбкой и харизмой, что читаются на всех наших совместных фотографиях», — поделилась актриса.

Звезда предположила, что такими знаками судьбы Клюев дает знать всем, что все хорошо. Артистка почтила память коллеги по сериалу «Воронины». Она призналась, что любит его и скучает. Она опубликовала фото памятника актера.

Ранее Екатерина Волкова призналась, что она строгая и требовательная мать.