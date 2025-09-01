Ричмонд
Светлана Немоляева раскрыла подробности самочувствия после операции

Актриса сообщила, что у нее скачет давление по утрам
Светлана Немоляева
Светлана НемоляеваИсточник: Алексей Молчановский

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала в беседе с NEWS.ru, что ее мучает давление по утрам.

88-летняя знаменитость отметила, что находится в приемлемом состоянии для своего возраста после операции.

«Как может себя чувствовать человек, которому много лет? То так, то сяк. Барахлит давление по утрам. Но жить можно», — поделилась актриса.

Немоляева добавила, что успела поучаствовать в спектакле театра имени Маяковского после хирургического вмешательства.

Об операции звезды 10 мая сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, актрису госпитализировали в среднетяжелом состоянии.

Источник заявлял, что на протяжении последних 10 лет актриса регулярно жаловалась на давление, аритмию, головокружения, потерю сознания, озноб, слабость, одышку и потемнение в глазах.

Ранее 88-летняя звезда «Служебного романа» рассказала о своем статусе пенсионера.