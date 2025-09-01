Ричмонд
37-летний Никита Ефремов снялся с обнаженным торсом в реке

Актер принял участие в откровенной фотосессии

Никита Ефремов поделился результатами новой фотосессии. 37-летний актер снялся в черных брюках и светлой расстегнутой рубашке в реке. Звезда фильма «Дорогая, я больше не перезвоню» показал атлетическое телосложение.

Никита Ефремов, фото: соцсети
«Какой красивый мужчина!», «Вау, я аж подпрыгнула», «Это восторг!», «На последнем фото очень похож на деда», «Еще краше папы с дедом», «Какой невероятно красивый мужчина», «Вашей маме невестка не нужна?», «Как похож на дедушку своего», — писали поклонники.

Никита Ефремов, фото: соцсети
Никита Ефремов родился в актерской семье. Его дед — Олег Ефремов, известный советский актер и режиссер, а также народный артист СССР, а папа — Михаил Ефремов, актер и заслуженный артист РФ.

Ефремов окончил актерскую школу-студию МХАТ. После учебы он пошел служить в театр «Современник», где работает до сих пор.

Ранее фанаты Никиты Ефремова оценили его новые откровенные фото. 