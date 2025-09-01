Выпуск фильма «Альфа» в России отменен по решению правообладателя

Фильм «Альфа» Жюлии Дюкурно не выйдет в российский прокат, выпуск отменен по решению правообладателя, сообщили РБК Life в пресс-службе компании «Экспонента Фильм».
О том, что «Альфа» не выйдет в российский прокат в заявленные даты, ранее сообщало издание «Афиша Daily» со ссылкой на прокатчика ленты. Согласно данным, размещенным на странице дистрибьютора во ВКонтакте, показы в кинотеатрах должны были начаться 25 сентября.
В пресс-службе Министерства культуры России на запрос РБК Life сообщили, что заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм «Альфа» в Минкульт не поступало. Теперь стало известно, что выпуск картины отменен по решению правообладателя.
«Компания “Экспонента фильм” приложила все возможные усилия для выхода картины в России. Мы приносим свои извинения за все возможные неудобства и очень надеемся на ваше понимание», — сообщили в пресс-службе прокатчика.
Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в 2025 году. Первый российский показ этой картины состоялся на фестивале Voiсes, который проходил в Вологде и Череповце с 3 по 6 июля.
В альтернативном мире «Альфы» бушует таинственный вирус. Заразившиеся превращаются в мрамор. Это происходит не сразу: тело и внутренние органы каменеют, с каждым днем оставляя все меньше человеческой плоти — люди становятся похожи на античные статуи. Когда 13-летней Альфе (Mелисса Борос) на школьной тусовке делают татуировку с первой буквой ее имени, она не придает этому большого значения. Но ее мама-врач (Голшифте Фарахани из «Патерсона») впадает в панику из-за того, что ее дочь кололи нестерилизованной иглой и могли занести вирус.
Из-за возможной болезни девушка становится изгоем в школе, а мать всеми силами старается вырвать себя из пучины страха. Вместе им предстоит совершить головокружительное путешествие в историю их семьи и справиться с вызовами нового мира.
Ранее кинопрокатная компания сообщила РБК Life о том, что картина «Эдем» не выйдет в российский прокат 4 сентября. В компании не уточнили, планируется ли премьера на более поздний срок. В пресс-службе Минкульта РБК Life заявили, что прокатное удостоверение на ленту «Эдем» ООО «Глобал Фильм Дистрибьюшн» выдано от 11 августа 2025 на показ фильма в кинозале, прокат фильма на материальном носителе, показ фильма другими техническими способами.