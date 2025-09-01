Ричмонд
55-летняя Клаудия Шиффер снялась в купальнике с вырезами
Супермодель 1990-х Клаудия Шиффер снялась в купальнике. Манекенщица опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

55-летняя знаменитость предстала перед камерой в бежевом слитном купальнике с изображением фламинго и вырезами по бокам. Супермодель также надела солнцезащитные очки и золотое ожерелье. Манекенщица собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа. Знаменитость стояла в бассейне.

В июле звезда появилась на публике в белом полупрозрачном макси-платье с декольте, украшенном кружевом. Супермодель дополнила наряд массивным золотым ожерельем, сумкой в виде ракушки, браслетом и кольцами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Ранее Наоми Кэмпбелл показала редкое архивное фото с Клаудией Шиффер.