55-летняя Клаудия Шиффер снялась в купальнике с вырезами

Супермодель 1990-х Клаудия Шиффер снялась в купальнике. Манекенщица опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
55-летняя знаменитость предстала перед камерой в бежевом слитном купальнике с изображением фламинго и вырезами по бокам. Супермодель также надела солнцезащитные очки и золотое ожерелье. Манекенщица собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа. Знаменитость стояла в бассейне.
В июле звезда появилась на публике в белом полупрозрачном макси-платье с декольте, украшенном кружевом. Супермодель дополнила наряд массивным золотым ожерельем, сумкой в виде ракушки, браслетом и кольцами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.
