«У самого лучшего папы на планете сегодня день рождения! Люблю тебя безгранично сильно. Люблю каждые наши посиделки, каждые разговоры, каждые минутки молчания рядом… ты потрясающий, умный, талантливый человек! Несмотря на огромное количество работы, трудностей, я всегда чувствую, что ты рядом, что у меня есть очень сильная опора и это очень ценно! У тебя большое, доброе сердце, я это знаю! Урааааа!», — подписала семейные снимки Анна.