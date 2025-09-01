Анна Пересильд публично обратилась к своему отцу, режиссеру Алексею Учителю. 31 августа ему исполнилось 74 года. 16-летняя актриса опубликовала архивные фотографии со своим отцом и трогательно поздравила его:
«У самого лучшего папы на планете сегодня день рождения! Люблю тебя безгранично сильно. Люблю каждые наши посиделки, каждые разговоры, каждые минутки молчания рядом… ты потрясающий, умный, талантливый человек! Несмотря на огромное количество работы, трудностей, я всегда чувствую, что ты рядом, что у меня есть очень сильная опора и это очень ценно! У тебя большое, доброе сердце, я это знаю! Урааааа!», — подписала семейные снимки Анна.
Напомним, Анна Пересильд родилась в отношениях актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. У них также есть 13-летняя дочь Мария. В 2021 году пара рассталась, но сохранила хорошие отношения и вместе воспитывает дочерей.