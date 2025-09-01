Ирина Шейк опубликовала фото в стрингах и чулках

В начале августа звезда сфотографировалась для выпуска бразильского журнала Vogue. Она снялась для нескольких обложек издания. На одном из кадров манекенщица предстала в молочном корсетном лифе с конусами, поясом и трусах в тон. Визажист сделал звезде подиумов макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой. Супермодель также надела парик с темными короткими волосами. Автором съемки выступил фотограф Люфре.