Анна Снаткина напугала поклонников своим похудением: «Анорексия рядом»

Поклонники актрисы Анны Снаткиной переживают из-за ее сильного похудения

Актриса Анна Снаткина напугала поклонников своим похудением. Звезда приехала на презентацию нового сезона Okko и поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Анна Снаткина
Анна Снаткина

«Что с Анной?», «Почему она выглядит так ужасно?», «Что случилось?», «Выражение лица — покормите меня, пожалуйста», «Вы что, еще похудели?», «Боже мой, ужас», «Вас спасать надо», «Анорексия рядом», — высказались пользователи соцсети.

Некоторые подписчики предположили, что знаменитость так сильно похудела ради съемок в сериале «Джайв» о чемпионской гонке по бальной латине. Актриса исполнила в проекте главную роль.

Знаменитость в детстве занималась спортивной гимнастикой. По словам артистки, она благодарна родителям, которые отвели ее в секцию в пять лет. Снаткина является обладателем первого взрослого разряда по гимнастике и мастером спорта по спортивной аэробике. Актриса подчеркивала, что знает, как поддерживать себя в форме и быстро похудеть, если необходимо.

Звезда замужем за шоуменом, бывшим резидентом Comedy Club Виктором Васильевым, они официально зарегистрировали отношения в 2012 году. У пары есть дочь Вероника, которая родилась 18 апреля 2013 года.

Ранее Анна Снаткина вспомнила, как ее хотел сбить преследователь.