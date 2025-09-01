Анна Снаткина напугала поклонников своим похудением: «Анорексия рядом»

Знаменитость в детстве занималась спортивной гимнастикой. По словам артистки, она благодарна родителям, которые отвели ее в секцию в пять лет. Снаткина является обладателем первого взрослого разряда по гимнастике и мастером спорта по спортивной аэробике. Актриса подчеркивала, что знает, как поддерживать себя в форме и быстро похудеть, если необходимо.