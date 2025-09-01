Второй супругой актера стала его коллега Ирина Шебеко. В этом союзе родилась дочь Александра. Несколько лет назад они развелись, а бывшая жена с дочерью переехала в Америку. Сейчас она требует от Красилова раздела имущества. Во время брака они приобрели две квартиры на Таганке.