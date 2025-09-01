Ричмонд
Звезда сериала «Не родись красивой» рассказал о тайной женитьбе на поклоннице

Петр Красилов признался, что год назад снова женился
Петр Красилов
Петр КрасиловИсточник: Legion-Media.ru

Петр Красилов тайно женился на своей поклоннице по имени Анастасия. Свадьба состоялась в 2024 году.

Известно, что супруга 48-летнего актера работает педагогом, у нее есть сын от предыдущих отношений. Избранница звезды «Не родись красивой» призналась, что присматривалась к будущему мужу шесть лет.

Как сообщают журналисты телеканала НТВ, супруги живут в разных городах. Красилов работает в Москве, а его жена — в Санкт-Петербурге. 

Петр и Анастасия Красиловы, фото: кадр из видео
Петр и Анастасия Красиловы, фото: кадр из видео

«Не могу ее возить по разным городам с собой. Она меня терпеливо ждет дома, у семейного очага», — рассказал артист в шоу «Ты не поверишь!».

Для Петра Красилова этот брак стал третьим. Его первой женой была актриса Наталья Селиванова. От нее у артиста есть 23-летний сын Иван.

Второй супругой актера стала его коллега Ирина Шебеко. В этом союзе родилась дочь Александра. Несколько лет назад они развелись, а бывшая жена с дочерью переехала в Америку. Сейчас она требует от Красилова раздела имущества. Во время брака они приобрели две квартиры на Таганке.