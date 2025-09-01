Джейкоб Элорди рассказал о своем погружении в роль Франкенштейна

Джейкоб Элорди посетил пресс-конференцию на Венецианском кинофестивале. Также ее участниками стали режиссер нового «Франкенштейна» Гильермо дель Торо и актеры Оскар Айзек, Миа Гот и Кристоф Вальц. Вместе они раскрыли некоторые подробности работы над фильмом. Отвечая на вопрос, что вдохновило его на создание этой картины, Дель Торо признался, что он «следил за этим существом» с детства — с тех самых пор, когда впервые увидел, как Борис Карлофф изобразил монстра на экране в 1932 году.
Элорди, в свою очередь, поделился, насколько сильно он погрузился в роль Франкенштейна.
«Это был сосуд, в который я мог вложить каждую частичку себя. С того момента, как я родился, и до сегодняшнего дня, когда я здесь, с вами, — все это заложено в этом персонаже. И во многих отношениях существо, которое появляется на экране в фильме, является своего рода чистейшей копией меня самого. Он больше похож на меня, чем я есть на самом деле», — откровенно признался актер. Несколько недель назад Джейкоб давал еще одно интервью, в котором рассказывал, как он ежедневно проводил по 10 часов в кресле для гримера, чтобы перевоплотиться во Франкенштейна.
Гильермо дель Торо отметил, что Джейкоб был настоящим профессионалом на протяжении всех съемок и ему очень понравилось работать с актером.