Анастасия Сиваева вернулась в продолжение «Папиных дочек». Актриса появится в проекте впервые спустя 12 лет.
Сиваева вернется к роли Даши в полнометражном фильме «Папины дочки. Мама вернулась!», премьера которого состоится осенью 2025 года. По сюжету, ее героиня повторила судьбу своей матери. Даша в годовщину свадьбы оставила мужа Веника (Филипп Бледный) и четырех дочерей. В тизере полнометражной картины Даша приходит домой и делает вид, что никуда не пропадала. Однако дочери ей не верят.
«Я, главное, дверь хочу открыть, а ключи не подходят. Стоило выйти в парикмахерскую, а вы уже замки сменили. Я думала, если у моей мамы получилось так вернуться, то и у меня прокатит. Значит, придется рассказывать», — говорит Даша.
Напомним, премьера сериала «Папины дочки. Новые» состоялась в 2023 году. В августе 2025-го вышел уже четвертый сезон. К своим ролям в продолжении ситкома вернулись Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Елизавета Арзамасова, Дарья Мельникова, Мирослава Карпович, Ольга Волкова и другие.
