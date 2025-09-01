Сиваева вернется к роли Даши в полнометражном фильме «Папины дочки. Мама вернулась!», премьера которого состоится осенью 2025 года. По сюжету, ее героиня повторила судьбу своей матери. Даша в годовщину свадьбы оставила мужа Веника (Филипп Бледный) и четырех дочерей. В тизере полнометражной картины Даша приходит домой и делает вид, что никуда не пропадала. Однако дочери ей не верят.