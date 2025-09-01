42-летняя звезда «Универа» снялась в бикини и мини-юбке на яхте

Звезда сериала «Универ» и актриса Наталья Рудова снялась в купальнике. Артистка разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
42-летняя знаменитость была запечатлена в голубом блестящем лифе бикини и мини-юбке в тон. Актриса также надела золотой браслет и цепочку с кулоном. Звезда «Универа» позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на яхте.
«Разбавлю вашу сегодняшюю скучную ленту», — подписала кадр артистка.
В июле Рудова выложила в личный блог фото, где была запечатлена в черном кружевном прозрачном мини-платье с открытой спиной. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на палубе яхты.
Ранее звезда «Универа» вышла на публику в джинсовой мини-юбке и кожаном бомбере.